【醫療發展】皮下注射免疫球蛋白引進香港　助病人在家治療減少副作用減低醫療系統開支

▲ 皮下注射免疫球蛋白引進香港，助病人在家治療減少副作用減低醫療系統開支。（陳靜儀攝）

有4分之1至5分之1的淋巴癌病人在康復後會出現續發性免疫缺乏症。免疫缺乏症需要以免疫球蛋白替代療法治療。港大醫學院近年引進以皮下注射的方式補充免疫球蛋白，希望可以替代傳統靜脈注射的方式，令病人可以自行在家注射不用到醫院。轉用皮下注射的方式後，每個病人每年可以為醫療系統節省約25,000元的開支，亦能有助減低副作用。有患者亦認為皮下注射的方式可以提高他們的生活素質。免疫科醫生希望可以在本地研製適合皮下注射的免疫球蛋白，以減低藥物成本，減少對香港醫療的負擔。

▲ 皮下注射免疫球蛋白引進香港，助病人在家治療減少副作用減低醫療系統開支。（陳靜儀攝）

免疫缺乏症患者、棟篤笑藝人Vivek Mahbubani （阿 V） 今年40歲。作為藝人的他經常需要到世界各地演出，但以往需要每個月回港到醫院靜脈注射免疫球蛋白為他帶來很大煩惱。而改為皮下注射的方式讓他可以在交通時間或家中注射補充免疫球蛋白，不用為了回港到醫院靜脈注射而改變行程。

▲ 免疫缺乏症患者、棟篤笑藝人Vivek Mahbubani (阿 V) 分享。（陳靜儀攝）

▲ 免疫缺乏症患者、棟篤笑藝人Vivek Mahbubani (阿 V) 示範如何操作皮下注射免疫球蛋白。（陳靜儀攝）

另一位免疫缺乏症患者、退休人士羅女士今年已經70歲。她稱皮下注射的方式讓不用每個月舟車勞頓花費大半日到醫院靜脈注射免疫球蛋白，在家注射非常方便。醫護人員亦會教她如何操作。

▲ 免疫缺乏症患者、退休人士羅女士分享。（陳靜儀攝）

免疫缺乏症傳統的治療方法是靜脈注射免疫球蛋白。病人須每3至4個星期到醫院注射1次，需要定期到醫院注射為病人帶來不便，每次亦要花費大半日。加上靜脈注射的方式亦令免疫球蛋白水平起伏較大，為病人帶來不適。新引進的皮下注射免疫球蛋白方式則可以讓病人每周自行在家注射，不用每月到醫院。皮下注射的方式對免疫球蛋白水平起伏較少，減少病人不適及副作用。皮下注射的方式成本亦比靜脈注射低，每個病人每年可以為醫療系統節省約25,000元的開支。

▲ 皮下注射免疫球蛋白所需工具。（陳靜儀攝）

港大醫學院臨床醫學學院內科學系風濕及臨床免疫科主管兼臨床助理教授李曦醫生表示國外很早已經有人使用皮下注射的方式補充免疫球蛋白，香港近年才引入這種方式。皮下注射的免疫球蛋白是購自國外，他希望可以在本地研製適合皮下注射的免疫球蛋白，以減低藥物成本，亦盼望醫學院可盡快興建好新教學大樓，令更多病人受惠。

▲ 港大醫學院臨床醫學學院內科學系風濕及臨床免疫科主管兼臨床助理教授李曦醫生分享。（陳靜儀攝）

免疫缺乏症是免疫系統出現缺陷或紊亂，以致免疫功能受損，未能有效對抗細菌、病毒、真菌或其他變異細胞，包括癌細胞。免疫缺乏症分為原發性及續發性。原發性泛指先天免疫系統功能失調，多數與遺傳有關，也有基因突變所致。續發性則是免疫功能受抑制的疾病，例如治療癌症的化療所引致的副作用，有4分之1至5分至1的淋巴癌病人在康復後會出現續發性免疫缺乏症。

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記者：馮芷婷