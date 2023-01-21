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【拜年禮儀】跟有BB的家庭拜年13項注意事　何基佑︰上載產後媽媽相要問准

育兒經 09:00 2023/01/21

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星爸何基佑分享跟有BB的家庭拜年13項注意事。

新年將至，溫故知新，育有兩孩的「超級奶爸」何基佑（Kay）近日在社交平台分享一則拜年禮儀，提醒網民前往有0至3歲寶寶的親友家拜年時時，必須注意言行，Kay列出8個「常識」加5個「進階」注意事項，希望大家拜年前先讀一讀，學習拜年時如何跟人家0至3歲的寶寶相處。

以下是拜年常識版：

1. 不足三個月的寶寶身體仍未能製造抗體，因此非常虛弱。有傳染性病毒的人士應盡量避免探訪。

2. 看到寶寶伏在父母的肩膀/背帶時，別急著興奮地尖叫，因為寶寶可能還在睡覺或剛睡醒。

3. 探訪時應注意個人衛生，觸摸寶寶或其用品前要把雙手洗淨（至於消毒則看父母要求）。

4. 初生寶寶會令人愛不惜手，非常「肉緊」，但不是所有父母都願意自己寶寶被人親吻，事前必須得到父母的同意。

5. 拍照前先將閃光燈模式關掉。

6. 在獲得家長批准前，別私自給寶寶吃糖果，花生等零食。

7. 新年遇見好友，暢所欲言在所難免，但請小心言行。玩魚蝦蟹，四方城無論輸贏都不要說粗口。

8. 如果示意過兩三次，寶寶都不想被你抱，那就別勉強。反正無論你怎樣抱也不會比他的父母舒服。

最新影片推介︰

以下是拜年進階版：

1. 為免將寶寶或媽媽吵醒，探訪前不妨以短訊聯絡。到達時避免按門鐘，先輕輕敲門。

2. 香港土地不足，居住環境狹窄，非常應聲，除了降低對話聲浪，亦可以將電話調至震動模式。

3. 如果新年要送禮，可以先諮詢一下父母有沒有什麼需要買？這總比隨便地買一盒朱古力好，亦能減輕節省他們的時間和工作負擔。

4. 上載產後變胖了的媽媽和寶寶的照片到社交網絡前，請先得到她的批准。

5. 如果母乳媽媽照顧得寶寶肥肥白白，不妨鼓勵她們一下，因為她們付出的可多了。當然，天下媽媽們都很辛勞，都是值得鼓勵的。

【文章獲何基佑授權轉載】

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記者︰林綺玲

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