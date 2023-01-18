【體質品茶】不同顏色的茶功效大不同　解構6種茶療功效

▲ 不同顏色的茶功效大不同。

新春食賀年糕點，不少人都喜歡同時享用一杯熱茶解膩。其實不同體質的人士，也適合因應不同茶種來飲茶。TOPick就整合了90後茶藝師Catherine，以及香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺，拆解茶療背後的秘密：

最新影片：

甚麼體質配甚麼茶？

Catherine指出，一般來說，茶葉的發酵程度視乎茶葉深淺度，較青的茶葉屬輕度發酵，適合熱底人士；重發酵的茶則適合寒底人士。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

熱底人士

1. 白茶

例子：壽眉、白毫銀針、白牡丹

功效︰清熱解毒、生津止渴、提神醒腦

白茶味性寒涼。Catherine指出，白茶又稱「美白茶」，它的茶氨酸高，能抗氧化，舒緩神經和消除緊張。

2. 綠茶

例子：龍井、抹茶、洞庭碧螺春、黃山毛峰、峨眉竹葉青

功效︰提神醒腦、生津止渴、清熱解毒

綠茶味性寒涼，茶葉輕度發酵，故可清熱解毒，適合熱底人士。另外，研究顯示全日喝4杯綠茶或白茶，可加快燃燒每日的身體代謝率100卡路里，即相等於3個月減重最多1.5公斤；這兩種茶含有兒茶素（Catechin），對新陳代謝有刺激作用。

3. 黃茶

例子：君山銀針、蒙頂黃芽、霍山黃大茶

功效︰清熱解毒、祛痰止咳

Catherine表示，黃茶味性較寒涼，介乎綠茶和白茶之間，意思是種植者只是將焗一焗，屬輕微發酵的茶葉。不過黃茶屬地區性茶，茶類供應只佔整體5%，香港人較少喝到。

寒底人士

1. 黑茶

例子：雲南普洱茶、湖北青磚茶、六安茶

功效︰溫胃養胃、消滯去膩、驅風醒酒

黑茶屬重發酵的茶類，味性溫熱，有暖身作用，不過有些茶葉，例如香港人常喝的普洱，仍有生普和熟普之分，Catherine建議，寒底人士可常飲熟普。

靚熟普沖泡後應有如一層清油置於水面，湯色近琥珀色；沖茶後，茶葉會攤開，看到一塊葉，沒有樹枝狀的東西。

2. 紅茶

例子：滇紅茶、寧紅茶、正山小種、Earl grey

功效︰溫陽活血、暖胃止瀉、散寒除濕、下氣止逆，清目，消食

紅茶屬於較溫和的茶，同樣有暖身作用，故適合寒底人士。外國的紅茶通常會加少量香油或香精，增添香味，不同紅茶有不同口味，比如正山小種煙熏味較重。

3. 青茶/烏龍茶

例子：鐵觀音、武夷岩茶、單欉、台灣烏龍、大紅袍

功效︰提神醒腦、有助消化

關德祺指，青茶在台灣的叫法為烏龍茶，味性屬平性，介乎發酵和無發酵之間，生津止渴的作用相對較少。但不同體質的人士應視乎茶葉深淺決定是否飲用，比如清香鐵觀音，就有重和輕發酵之分，否則會削胃。

濕底人士

1. 花茶

例子：桂花烏龍茶、茉莉花茶（香片）、菊花茶

功效︰視乎不同花茶而定，但一般清熱去濕

Catherine指出，花茶屬「再加工茶」，故要趁其新鮮時飲用，不過就只能存放一年，有清熱去濕的作用，適合春天飲用。

有沒有一種適合任何體質人士的茶種？

Catherine建議，有「老人家茶」之稱的熟普，茶性温和，適合不同體質人士。烏龍茶屬平性茶，適合不同體質人士。小朋友一般是熱底，可飲白茶或綠茶；老人家則可能易胃寒，可飲紅茶或黑茶，有暖胃作用。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣