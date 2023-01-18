【天龍八部之喬峰傳】甄子丹重新詮釋喬幫主　丹爺：拍打片已沒滿足感

▲ 甄子丹對幕後興趣大，自爆不想再演武打角色。

電影《天龍八部之喬峰傳》由甄子丹（丹爺）監製、導演兼主演，相隔多年再次執導，卻選擇改編故事複雜的金庸武俠小說，絕對是向難度挑戰。

丹爺接受TOPick訪問稱：「我不喜歡停留，挑戰是我的動力，一直在找不同的新鮮感。近年武俠片走進窄巷，當中的武俠片魅力、質感，甚至江湖感覺，就像變成卡通人物般，世界很假。」

《天龍八部》過往被多次拍成劇集，包括梁家仁、黃日華、胡軍、鍾漢良等演過喬峰，而丹爺有自己新切入點：「我希望用自己對喬峰的理解，重新演繹一部金庸迷看後也不會反感，與此同時不認識金庸的，看到會有新鮮感的電影。」

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▲ （湯致遠 攝）

淡然面對輿論

今天將《天龍八部》搬上大銀幕，丹爺不只是想拍一套打到飛起的影片，而是藉電影回應當下的社會風氣：「不同年代的角色能反映當時社會狀態、風氣和文化，我拍的喬峰是2023年的感覺。喬峰面對所有人對他的指責，雖然有口難言，但他仍抬得起頭繼續做認為對的事。」

丹爺希望在自己專長的武打作品內，帶出現今網絡暴力、面對精神壓力的訊息給觀眾：「現今社會很需要這種正能量，希望大家可深層意會到這個信息。」

他並指自己跟喬峰有相似的地方：「活了幾十年，別人對你有誤解，傳聞怎麼樣，難度全部一一去解釋？有理說不清，自己知對不對得起自己和別人，這樣最重要。」

丹爺以近年深受影迷愛戴的MARVEL為例，指武俠片同是超級英雄，為中國古裝版的MARVEL：「荷里活一直在拍『武俠片』，《Star Wars》、MARVEL的世界也是說正義、浪漫，超級英雄武功高強，只是我用古代手法演繹，我們的武俠世界比它們更加精彩。」

MARVEL有Marvel Cinematic Universe（MCU）長拍長有，《天龍八部之喬峰傳》結局也埋下伏線。他直言心裡已有構思，但能否拍續集還是要視乎市場反應。

他細心分析道：「除藝術創作，很需要市場的支持。MARVEL在市場上很成熟，知道如何包裝一部電影，市場龐大就有資金。有錢，我也想拍出MARVEL般的效果，如市場能承受更大製作，我們可拍得更精美的電影。」

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自認挑剔

《葉問》是丹爺經典代表作，演員能演出深入民心的角色，對他來說可謂利弊參半。雖然快將60歲，丹爺不只是留戀過往成功的方程式：「只可以嘗試拍一些有同等感染力、影響力的電影，讓觀眾知道我也做得到。」

「我要一打十」是葉問經典對白，而戲中喬峰亦爆出不少金句。「我喬峰要走邊個欄得住」，甚至對阿朱的情「千秋萬載，四海列國，我心目中只有一個阿朱」，丹爺認為英雄片必須滿載著「情」。

如果10分為滿分，給自己作品多少分？他自認挑剔高要求，尤其在電影方面，總覺得可做得更好：「電影永遠有遺憾，有限資源和時間做出這樣成品，我覺得有8分以上。」

他強調在短短兩小時的電影中，將《天龍八部》的故事演繹是高難度，同時要讓非金庸迷看得明看得透，絕對是門很大的學問。

▲ （湯致遠 攝）

創作黃金期

回顧過往執導經歷，丹爺憶起1995年拍攝處男作《戰狼傳說》，坦言當時充滿著理想和衝動，做事從不考慮；隨著年紀增長累積經驗，學懂停一停、想一想，但不變的依然保留這份狂野與激情：「就算很想做，都要按捺著自己。」

雖然體力沒20多歲般旺盛，但丹爺認為拍電影並非參加奧運：「只要keep到自己，身手仍在此便OK。」隨人生閱歷豐富，他覺指自己在創作上處於黃金期。

從主演拍攝於1983年、上映於1984年《笑太極》起，丹爺一直就在大銀幕上打，而一向對幕後感濃厚興趣的他不諱言：「對打片沒太大滿足感。市場一直想我打，但其實我不想。」至於會否完全轉型為幕後，他表示至少要完成手頭上幾部戲才作考慮。

記者：馮雪怡

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