林家棟首擔任粵劇短片評判　難忘曾跟米雪合演《帝女花》

▲ 林家棟任《水波浪影片節》評判。

桃花源粵劇工作舍為紀念《帝女花》面世65周年策劃連串活動，去年12月《落花滿天• 管弦光影之旅》音樂會圓滿舉行後，接踵而來另一個紀念活動是《水波浪影片節》國際徵集暨比賽，力圖開創「COV粵劇影片Canto-opera Video」新藝術形式。

《水波浪影片節》接受報名以來，吸引不少熱衷短片創作人士參與，截止報名日期將延至4月15日，歡迎中外人士以「帝女花65幻想」為主題，創作3–5分鐘COV短片。

主辦單位強調，延期報名是要將香港這個城市的藝術進一步推向世界，故擴大徵集範疇至國際不同城市，報名參賽器材不限，縱使用手機拍攝亦無任歡迎，最重要是創意。

《水波浪影片節》邀請多位知名人士出任評判，包括林家棟、高世章、盧偉力博士、何劍雄、林永存、丁雲山、黃勺嫚等。

林家棟笑言一直從事影視工作，今次是以粵劇外行身份做評判，原來廿年前他曾粉墨登場扮演過周世顯，當年他夥拍米雪赴新加坡做慈善騷演出《帝女花》，最難忘是要吊眉、勒頭，再戴上重量不輕的頭飾，對非粵劇人來説，實在是一大挑戰，想不到事隔廿年竟又再同《帝女花》結緣。

▲ 家棟跟陳善之。

家棟大讚該劇由劇本到演出皆無懈可擊，探討家國與愛情之間取捨、衝突令人深度思考，隨年紀和經歷增長，愈發明白劇中人物的處境和心態，他最欣賞名伶靚次伯演的崇禎：「表面上最無情，實際最無可奈何。」

音樂家高世章出身演藝世家，外公白玉堂是上世紀粵劇大佬倌，媽媽是影后尤敏，自小已受到藝術薰陶，他記得年幼時與任劍輝、白雪仙相鄰而居，任姐為人爽朗親切，仙姐側比較嚴肅認真，都是他敬愛的前輩。

高世章小時已展露音樂天份，惟總給媽媽挑剔不夠完美，長大後才意識到媽媽以自身體驗警醒兒子將要面對的各種挑戰。所以他鼓勵參賽者，比賽不止輸贏，最緊要自己是否盡力。