【打擊毒品】海關檢72公斤大麻花及冰毒　市值3,000萬2名本地男被捕

▲ 海關檢獲38公斤大麻花及34公斤冰毒，市值3,000萬元，拘捕2名本地男子。（黃傑偉攝）

海關今日（18日）表示，透過風險評估及資料分析，於1月17日在元朗反毒品行動中拘捕2名分別38及40歲本地男子，行動中檢獲38公斤大麻花及34公斤冰毒，市值3,000萬元。

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海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察陳杰論指，早前海關港口及海域科與海關毒品調查科作出聯合行動，透過風險評估及資料分析，揀選一批由加拿大拼裝貨櫃進口報稱10種貨物檢驗。1月14日關員於葵涌海關大樓抽查其中3板共57箱報稱天花物料貨物，X光顯影下發現異常，關員開箱後發現，貨物中間掏空並發現兩種分別為草本植物及白色晶狀物體，經快速毒品測試後證實為大麻花及冰毒，檢獲數量為38公斤懷疑大麻花，及34公斤懷疑冰毒，估計市值3,000萬元。案件隨即交予毒品調查科跟進。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任梁國威指，毒品調查科關員經深入調查並展開監控派遞，1月17日於元朗一偏僻地點空地拘捕2名正在拆貨男子，被捕人年齡分別38及40歲，報稱汽車清潔員及無業，海關指販毒集團利用本港物流業界將貨物運至元朗偏僻地方進行拆貨，相信2名拆貨男子企圖將貨物裝入尼龍袋進行分銷。

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海關相信以阻截一批準備於農曆年長假期流入本地市場毒品，及截斷販毒集團於市內毒品供應鏈。海關在過去3年於加拿大進口貨物截獲18公斤冰毒，今次案件截獲冰毒數量為過往3年總和接近一倍，海關重申，販毒屬嚴重罪行一經定罪可被判處終身監禁及罰款500萬元。

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記者：黃傑偉