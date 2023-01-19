【超市大搜查】《LDK》評測百款洗髮產品　29款A級洗護髮最平$60可入手

▲ 《LDK》評測百款洗髮產品，29款A級洗護髮最平$60可入手。

擔心頭髮受損或乾燥，做好頭髮護理非常必要。日本雜誌《LDK the Beauty》挑選了100款洗護髮新品和熱門產品，包括從藥用治療，到Salon級洗髮水和護髮素，並根據用後效果、成分及使用感受三大衡量要素，進行徹底比較。最終評選出29款A級或以上產品推薦，並按1000日元以下、2000日元以下和2000日元以上的價格範圍，分成平價、中階價至奢華類別，介紹推薦。

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《LDK》指出，洗髮水作用是洗去頭髮和頭皮上的污垢和皮脂，保持頭皮清潔，調節頭皮環境，從而能長出健康頭髮。而護髮素則具有保護頭髮表面的作用。雜誌邀請專家測試，在頭髮洗完不塗抹髮油狀態下，評測產品的使用後效果、成分及使用性：

用後效果：水分、光澤度、觸摸頭髮柔軟度

成分：光澤（矽油）、修護（水解角蛋白、水解膠原蛋白）、保濕（神經酰胺、氨基酸、植物來源提取物等)、溫和清潔（甜菜鹼基、氨基酸基、皂基等）

使用性：泡沫濃密度、均匀度、是否易冲洗

平價至中階價位推薦：

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奢華推薦：

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責任編輯：羅嘉欣