【兒童理財】儲起利是錢養成儲蓄理財好習慣　 9間銀行兒童戶口大比拼

▲ 各大銀行兒童開戶條件及贈品懶人包。

小朋友於農曆新年𢭃不少利是，家長可趁這個時候為子女開立兒童戶口，從小灌輸正確的理財和儲蓄習慣。TOPick搜羅本港其中9間銀行推出的兒童儲蓄戶口計劃，讓家長比較各個計劃的戶口優惠、開戶金額、年齡限制、結餘要求、月費，以及迎新禮品等，家長開戶前亦宜先認清相關條文。

最新影片推介：

本港不少銀行都設有兒童儲蓄計劃，大多供18歲以下兒童及青少年申請，開戶門檻各異，不少銀行都沒有設開戶最低金額，而中國銀行則須$500，建行更要$1000。

九大銀行比拼

銀行 戶口 年齡 最低開戶金額 最低結餘 月費/年費 匯豐 兒童儲蓄戶口 18歲以下 不限 不限 沒有 恆生 智多kid理財 18歲以下 不限 不限 沒有 渣打 My Dream Account 18歲以下 不限 不限 沒有 中銀 「孩子天」儲蓄賬戶 11歲以下 $500 不限 沒有 大新 Thomas & Friends™ 兒童儲蓄戶口 18歲以下 不限 不限 沒有 東亞 理財小博士儲蓄賬戶 20歲以下 不限 不限 沒有 中信 My Dear Account 親親戶口 19歲以下 不限 不限 沒有 創興 I-KID 儲蓄戶口 22歲以下 $100 不限 沒有 建行亞洲 智Smart兒童儲蓄戶口 18歲以下 $1000 $1000 相片銀行卡年費為 $100

迎新禮品

開立新戶口，當然會考慮開戶禮品，兒童儲蓄戶口也有不少優惠，大家可以參考以下贈品待遇。

銀行 戶口 贈品禮遇 恆生 智多Kid 理財 眼睛護理 渣打 My Dream Account

限量版Duffy與好友雨傘 、與好友利是封 大新 Thomas & Friends™ 兒童儲蓄戶口 Thomas & Friends™ 兒童儲蓄戶口雨傘、飛行棋地毯套裝 大新 Doraemon兒童儲蓄戶口 Doraemon豆沙包雙層拉鍊網袋、竹蜻蜓立體錢罌 建行亞洲 智Smart兒童儲蓄戶口 相片銀行卡

兒童儲蓄開戶要求

匯豐銀行

兒童儲蓄戶口：無手續費或最低要求

年齡限制11歲以下（管理人為家長）/ 11-18歲以下 (持有人為小朋友)

申請方法：父母/ 監護人需帶同子女及其出世紙或身份證明文件，親臨任何滙豐分行即可辦理開戶手續。

開戶優惠／特色：

11-18歲持有人可使用「轉數快」

戶口每日結餘賺取利息

無手續費或最低結餘要求

恆生銀行

兒童儲蓄戶口：不設低額結存服務費

18歲以下人士之綜合戶口服務包括：

港元結單儲蓄存款

提款卡及「易辦事」服務

網上銀行服務

電子月結單

24小時自動化電話理財服務

不設低額結存服務費

智多KID理財

年齡限制：18歲以下子女／孫子女（家長需為優越理財及優進理財客戶）

申請方法：網上申請

渣打銀行

My Dream Account ：不設最低存款

年齡限制：18歲以下之子/女

不設最低存款要求

申請方法：親臨任何一間分行（為子女開立My Dream Account須持有有效身份證明文件及提供申請兒童之出生證明書） 優惠期限：2023年1月3日至31日



中銀

中銀「孩子天」儲蓄賬戶：只限11歲以下

年齡限制：11歲以下

申請方法：分行辦理

大新銀行

Thomas & Friends™ 兒童儲蓄戶口和Doraemon 兒童儲蓄戶口

年齡限制：18歲以下

申請方法：分行辦理、電話查詢

Thomas & Friends™兒童儲蓄戶口開戶優惠 / 特色：

新客戶只須符合以下所有條件，即可獲得Thomas & Friends™小童雨傘乙份 （條件：港幣5,000元或以上之全新資金成功開立Thomas & Friends™兒童儲蓄戶口、維持開戶金額於戶口內達4個月、提供有效電郵地址）

新客戶成功開立 Thomas & Friends™ 兒童儲蓄戶口，並符合以下所有條件，可獲 Thomas & Friends™ 飛行棋地毯套裝乙份。 （條件：港幣50,000元或以上之全新資金成功開戶並維持該金額於戶口內達4個月、成為指定綜合理財戶口客戶、以及提供有效電郵地址）

全新存款客戶同時開立「夢想成真」零存整付儲蓄計劃並符合指定條件，可享年利率高達2%

Doraemon 兒童儲蓄戶口開戶優惠 / 特色：

家長成功開戶並存入5,000港元或以上的全新資金可獲Doraemon豆沙包雙層拉鏈網袋

家長成為指定綜合理財戶口客戶，成功開戶並維持 50,000元或以上的開戶金額於戶口內達 4 個月，並提供有效電郵地址，可獲贈 Doraemon 竹蜻蜓立體錢罌乙個。

開立「夢想成真」零存整付儲蓄計劃，可享年利率高達2%

配以Doraemon 存款卡，又或提供相片製作獨一無二的存款卡

每月可收到趣緻可愛的月結單

東亞銀行

理財小博士儲蓄賬戶：開戶金額最低要求$10

年齡限制：18歲以下

申請方法：電話熱線申請、網上申請、分行辦理

開戶優惠 / 特色：

多種兒童保險計劃以供選擇，包括個人意外保障、學業取消、學業中斷及教育基金保障等

網上投保可享首期低至85折

特別設計兒童存摺簿

提供電子網路銀行服務，供網上查閱賬戶結餘及交易項目

不設服務月費

中信銀行(國際)

My Dear Account 親親戶口：可享港元活期儲蓄額外年利率0.1%

年齡限制：18歲以下

申請方法：分行辦理

開戶優惠 / 特色：

可享港元活期儲蓄額外年利率0.1%

親親網上理財遊戲：每位孩子更可體驗互動網上理財遊戲

特別條款或備註：客戶為其子女的託管人，此戶口由客戶操作

創興銀行

I-KID 儲蓄戶口：11-17歲可自行開戶

年齡限制：11-17歲（可自行開戶）／11歲以下（需父母開戶）

申請方法：分行辦理 (帶同身份證明文件及最近三個月有效住址證明，如父母為其11歲以下之子女開立戶口，需帶同子女之出生證明書正本）

開戶優惠 / 特色：

只需港幣100元即可開戶

不設最低結餘手續費

參加由香港人壽所提供兒童壽險計劃，為孩子未來做好準備



建行亞洲

智Smart兒童儲蓄戶口：獨一無二相片銀行卡

年齡限制：18歲以下

申請方法：分行辦理、網上申請

開戶優惠 / 特色：

可擁由客戶及孩子一起設計獨一無二的相片銀行卡

於客戶/或孩子每年的生日月份，可免費更新一次銀聯相片雙幣卡及/或銀聯相片兒童儲蓄戶口卡

備有港幣及人民幣以供選擇

所有客戶 （包括「智 Smart 兒童儲蓄戶口」、「貴賓晉裕」、「貴賓理財」、「智選理財」的客戶)）均可獲豁免卡年費，直至另行通知。

港元戶口最低開戶結存： 1,000 港元

特別條款或備註：客戶為其子女的託管人，此戶口由客戶操作

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責任編輯︰王明芳