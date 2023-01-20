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【消滯茶】新年食滯肚脹消化不良　中醫按體質推介11款消滯茶

保健美顏 12:34 2023/01/20

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熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

新年食滯肚脹消化不良，中醫按體質推介11款消滯茶。

新年美食當前，吃得太多又太油膩，很易食滯、腹脹、難消化。註冊中醫師林家揚曾接受TOPick訪問，教大家按自身體質飲用合適的消滯茶。他總共推介11款消滯茶，有針對偏寒、偏寒及痰濕這三種港人常見體質的茶療，亦有適合所有體質飲用的茶療。

最新影片：

所有體質

1. 菊普茶

  • 功效：胎菊味甘苦，性涼，能清肝明目，疏散風熱。熟普洱性質溫和，可開胃消滯，減肥去膩，除脂。兩者合用，可以幫助解肥膩，消滯食，除積熱。
  • 材料：胎菊4-6朵，熟普洱茶葉3克，水適量。
  • 做法：將胎菊及普洱放入杯中，注入少許高溫熱開水，快速沖泡後倒掉。然後再次倒入熱水，浸泡3至5分鐘。
  • 注意：體質偏熱可加一些菊花，熱甚可用生普洱茶葉。體質偏寒則減少或不加菊花，改用陳皮一小角。

2. 谷麥芽茶

  • 材料：谷芽、生麥芽各15克，水適量。
  • 做法：將谷麥芽放入沸水中，大火煲15分鐘後，轉小火煲30分鐘。
  • 功效：谷芽及麥芽性味甘平，均能消食和中，健脾開胃。
  • 注意：氣虛人士不宜飲用太多。

寒型體質

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熱型體質

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痰濕體質

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九種體質的特性

林醫師指，體質分為多種，每個人並非只限於一種體質，也可夾雜不同體質。大家可參考以下資料，看看自己有哪些體質類型的特性。

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責任編輯：羅嘉欣

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