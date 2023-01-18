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【新年好去處】Highland Park視覺味道體驗館　限定金銀箔酒瓶設計工作坊

休閒消費 21:57 2023/01/18

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熱門 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

Highland Park推出全球限量版Cask Strength Release No.3原桶強度威士忌。

紮根於奧克尼群島的Highland Park隆重推出最新發佈的全球限量版Cask Strength Release No.3原桶強度威士忌，以傳統方式釀製，直接從木桶中提取的威士忌原酒，擁有最濃郁純正的威士忌酒體，保持了Highland Park的原始風味。

為慶祝矚目登場，由即日起至2023年2月23日於K11 MUSEA首設期間限定的視覺味道體驗館 「Flavourscapes – A New Sensory Experience」，將觀眾帶到發源地奧克尼群島，體驗高地懸崖上撲面而來的強風、細聞石楠花香，感受極致和諧的單一麥芽威士忌 — 透過視覺、聽覺、嗅覺及觸覺，全方位感受品牌獨特風格「A Wild Harmony」。

Highland Park於K11 MUSEA首設期間限定的視覺味道體驗館 「Flavourscapes – A New Sensory Experience」。

視覺味道體驗館更設有節日主題工作坊，包括農曆新年限定的Highland Park酒瓶金箔綴飾工作坊，打造獨一無二送禮佳品，而12年Hitchhiker賀年禮盒套裝亦會限量發售。

設計藝術裝飾品

為了迎接喜慶新年到來，由即日起至1月31日將會舉行新年限定金銀箔酒瓶設計工作坊，客人只要於體驗館購買任何一枝Highland Park威士忌，即可免費參加金銀箔酒瓶設計工作坊，於酒瓶貼上喜慶奢華的金箔或銀箔，打造專屬的酒瓶，在新年期間送禮或與親朋好友盡情暢飲最好不過。

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責任編緝：馮雪怡

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