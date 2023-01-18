【公民科】蔡若蓮：首批公民科考察團最快4月成行　增設「一天團」路線

▲ 教育局局長蔡若蓮（中）、副局長施俊輝（左）及政治助理蕭嘉怡（右）今日（18日）出席新春傳媒午宴。（馮琪雅攝）

高中公民與社會發展科設有內地考察要求，首屆公民科學生正就讀中五，下學年即將升讀中六及應考文憑試，內地通關後可否趕及參加內地考察，備受學界關注。教育局局長蔡若蓮說，期望最快於4月安排首批考察團成行，並強調學校仍有足夠時間準備。

蔡若蓮今日（18日）出席傳媒午宴時，談及高中公民科考察團的最新安排，她說，期望最快於4月展開公民科內地考察團，包括她本人在內的局方人員也會到內地「踩線」視察環境是否適合及安全。她提到，初期成行的考察團，會安排到廣東省內省的短途路線，並會增設更短的「1天團」。

對於早前有校界提出首屆公民科學生即將升中六，盼可獲豁免考察要求，蔡若蓮強調，首批考察團距今尚有3個月，認為學校目前仍有足夠時間準備，又說部分學校希望爭取在暑假成行。

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記者：馮琪雅