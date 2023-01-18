【性侵妻子】涉性侵分居妻子　地盤管工兩強姦罪成還押候判

▲ 地盤管工涉性侵分居罪，今被裁定兩強姦罪成候判。資料圖片

39歲女售貨員與丈夫協議離婚後分居，2019年中秋節晚上妻子與男性友人外出後返回住所，丈夫突然出現及將她推入單位性侵。丈夫多番查看妻子手機發現男性訊息後大怒，再度性侵對方，妻子於1晚4度被強姦及被迫肛交。涉案地盤管工早前於高院否認強姦等共5罪，陪審團今（18日）退庭商議後，裁定其中兩項強姦罪成，還押至2月22日判刑。

被告現年42歲，任職地盤管工，被控4項強姦及1項未經同意下作出肛交罪，控罪指被告於2019年9月14日，在一單位4度強姦X，並與X作出肛交，而在肛交時X並不同意。其中1項強姦罪於控方案情完結後已被撤控，陪審團今退庭商議近7小時後，裁定餘下的其中兩項強姦罪成，連同被告早前承認之妨礙司法公正罪，法官將判刑押後至2月22日，以候事主創傷報告。

控方早前開案詞指，案發時39歲的X任職售貨員，於案發前兩個月與被告協議離婚，被告於X住所收拾物品離去。案發前一天為中秋節，X相約男性友人外出慶中秋後回家，被告突然出現及推她入屋，責罵她與男性外出，查看X之手機後，發現有男性通訊紀錄後大怒，並再次責罵X，其間與X多次性交。

X其後趁被告入睡後致電鄰居求助，被告被捕後警誡下稱X自願進行性交。

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記者：林育慧