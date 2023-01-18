【普通科門診】11間普通科門診周五起恢復假期及夜間門診

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醫管局發言人今日（18日）宣布，因應疫情發展及服務需求，11間普通科門診診所由星期五（20日）起恢復部分早前暫停的服務，包括星期日及公眾假期和夜間門診服務。



醫管局發言人表示，因應近期確診數字回落及明白市民對普通科門診服務需求殷切，經檢視近日的服務情況後，醫管局決定恢復普通科門診診所部分早前暫停的服務，為有需要的病人提供合適治療。



目前已啓動的7間新冠病毒指定診所及遙距診症服務會維持，繼續支援社區的確診病人，特別是較高風險患者（包括70歲或以上長者、五歲或以下小童、懷孕28周或以上的孕婦，以及免疫力受抑制的病人）。確診病人及其家人或照顧者可於指定診所的預約及服務時間內致電診所，或可以透過醫管局一站式手機程式「HA Go」內的「預約遙距診症／指定診所」功能預約指定診所或遙距診症服務。

為加強支援較高風險患者，以減低其病情惡化的風險，指定診所會預留超過一半診症名額供較高風險確診病人，並設有「關愛預約專線」供他們預約醫生診症服務。如確診病人有醫療相關的查詢，亦可致電醫管局支援熱線1836 115。

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責任編輯：陳展棋