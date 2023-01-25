【兒童理財】利是電子化？全數上繳中央？　6招助小朋友建立理財好習慣

▲ 投委會分享貼士，教家長趁小朋友新年收利是，培養理財習慣。

農曆新年，小朋友開心收到利是錢，爸媽可以趁機教小朋友如何善用金錢，要知道孩子從小學識理財很重要，否則長大隨時變「月光族」。投資者及理財教育委員會（投委會）分享了6大貼士，助子女培養理財好習慣，家長不妨參考一下。

投委會早前有調查發現，近一半 (49%) 受訪家長會容許子女管理部分或所有利是錢，但僅28%有抽空與子女討論金錢管理，約八分一（12%）家長因怕子女尚小而未能理解，而從未與孩子談及金錢相關話題，錯過了與小朋友一起討論及學習理財的機會。

最新影片︰

為了協助家長與小朋友新年學理財，投委會分享以下6項貼士，助子女培養和建立理財好品德︰

1. 有錢過手才能學理財

小朋友最怕利是錢要全數「上繳中央」，在情況許可下，家長不妨與孩子一同拆利是點算，再將部分利是錢交給子女，金額多少並不是重要，而是給他們機會真正學習分配金錢，實踐比說教有效。

2. 儲蓄觀念

因應不同年齡，讓小朋友接觸不同的儲錢方法。年紀較小，例如就讀幼稚園或以下的小朋友，對儲錢概念或比較模糊，需要把儲錢行為形象化。例如家長可以準備一個錢罌，引導小朋友放入利是錢，體會錢罌內的金錢慢慢增加，從小灌輸對金錢要珍而重之，好好保管及儲起來的概念。

3. 共同管理財富

對於讀小學、較年長的小朋友，家長可以進一步講解關於銀行的概念，並與子女開立銀行儲蓄戶口，一起把錢存入銀行，向他們展示銀行結單的金額，讓子女明白金錢是屬於他們。亦可以藉此教導他們「複息效應」，明白存款到銀行可令儲蓄愈滾愈多，累積財富的概念。家長要留意各間銀行的兒童戶口或設有不同的戶口要求，例如最低開戶金額，應先行了解，並留意兒童戶口的服務收費、條款和細則，貨比三家作出選擇。

4. 財分三份

家長可引導子女學習「先儲蓄後消費」，把利是錢分為三份﹕儲蓄、捐獻、消費，而非立即將所有金錢花掉。在分配方面，並沒有特定的分配比例，家長可跟子女一起計劃，並讓小朋友知道利是錢是親友的「祝福」，鼓勵他們捐出部分，把「祝福」與人分享。

5. 分清「想要」與「需要」

在消費方面，教導子女扣除必要開支和儲蓄後，餘下利是錢可用來買東西，但要明白並非代表全部用來滿足消費慾，「需要」的項目可買，但只是「想要」的就要三思。

6. 利是電子化

多間銀行及電子支付平台都推廣「電子利是」，小朋友可能收到「電子利是」，家長不忘與他們點算，亦可以引導子女認識電子錢包、電子貨幣的概念。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳