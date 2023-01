《阿凡達：水之道》全球票房破19.16億美元　薛歌妮韋花「逆齡」揭秘

▲ 《阿凡達:水之道》

《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water) 全球開畫一個月以來連續刷新各項獎項紀錄,該片在今日(1月18日)全球累計票房已衝破19.16億美元,長驅直進全球史上最高票房第6位。

而香港票房亦相當凌厲,早前已晉身香港史上最高票房第5位,創下驚人佳績。

除票房成績驕人外,《阿凡達:水之道》早前榮獲美國電影學會 (AFI) 及美國國家評論協會 (National Board of Review) 評為年度十大電影,亦獲奧斯卡指標之一的第34屆「美國製片人工會獎」(Producers Guild of America Awards, PGA Awards) 提名最高榮譽的「最佳電影」大獎。

揭薛歌妮韋花「逆齡」秘密

《阿凡達:水之道》 由The Weeknd主唱的電影主題曲 Nothing is Lost (You Give Me Strength) 昨日(1月17日)發布全新以電影場景為概念的MV。

另外,圍繞以73歲之齡飾演戲中14歲少女卡娜 (Kiri) 的薛歌妮韋花 (Sigourney Weaver) 逆齡演出的製作特輯,及由金像服裝設計師Deborah L. Scott設計《阿凡達:水之道》海陸世界各樣服飾的製作特輯現已發佈。