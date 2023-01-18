《阿凡達：水之道》全球票房破19.16億美元　薛歌妮韋花「逆齡」揭秘

▲ 《阿凡達：水之道》

《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water) 全球開畫一個月以來連續刷新各項獎項紀錄，該片在今日（1月18日）全球累計票房已衝破19.16億美元，長驅直進全球史上最高票房第6位。

而香港票房亦相當凌厲，早前已晉身香港史上最高票房第5位，創下驚人佳績。

除票房成績驕人外，《阿凡達：水之道》早前榮獲美國電影學會 (AFI) 及美國國家評論協會 (National Board of Review) 評為年度十大電影，亦獲奧斯卡指標之一的第34屆「美國製片人工會獎」(Producers Guild of America Awards, PGA Awards) 提名最高榮譽的「最佳電影」大獎。

揭薛歌妮韋花「逆齡」秘密

《阿凡達：水之道》 由The Weeknd主唱的電影主題曲 Nothing is Lost (You Give Me Strength) 昨日（1月17日）發布全新以電影場景為概念的MV。

另外，圍繞以73歲之齡飾演戲中14歲少女卡娜 (Kiri) 的薛歌妮韋花 (Sigourney Weaver) 逆齡演出的製作特輯，及由金像服裝設計師Deborah L. Scott設計《阿凡達：水之道》海陸世界各樣服飾的製作特輯現已發佈。