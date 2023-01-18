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【西九文化區】西九預備迎接內地客　每日有穿梭巴士連接高鐵站至M+及香港故宮

社會 22:18 2023/01/18

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（資料圖片）

西九文化區過去財務問題嚴峻，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀預期，通關後內地旅客有望於1至2個月後訪港，屆時西九文化區票務收入勢將迎來好轉，管理局已增加交通配套並與內地購票網合作，以方便內地旅客到訪。她明言，管理局現階段無需政府再注資，惟缺乏國內和海外宣傳資源，需要文體旅局提供協助。

馮程淑儀透露，管理局去年成功為藝術廣場大樓招標，獲得的前期款項，為管理局帶來可觀的流動資金，已大大改善管理局財政狀況，預期新項目未來能帶來長期收入，支援西九文化區營運。

隨着兩地逐步通關，內地旅客訪港在即，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀預計，內地旅客有望於1至2個月後訪港，屆時將為西九文化區帶來可觀票務收入，為西九文化局財政局勢帶來改變，「正如我們到國外旅遊時更願意消費，內地旅客亦會有較大意慾購票入場。」

西九文化區管理局今日公布，香港故宮去年7月開幕至今，已接待71萬名訪客，而M+由2021年至今，已接待240萬名訪客。另外，M+的「草間彌生」特別展覽受歡迎，已售出7萬張門票。

馮程淑儀又指，入場費佔博物館收入源近四成，是重要收入，管理局已做好多方面準備，迎接內地旅客到訪。有關準備包括即日起開辦免費穿梭巴士專線「西九文化區循環專線」，由高鐵站開往西九文化區西閘，中途設M+、香港故宮站。

西九文化區循環專線詳情如下：

  • 即日起營運
  • 路線：高鐵西九龍站、M+、香港故宮、西九文化區西閘（近西隧巴士站）
  • 候車時間：20分鐘一班車
  • 車程：20分鐘
  • 載客量：60座
  • 服務時間：每日上午9時至下午7時30分

另外，西九文化區正式與攜程集團合作，日後內地旅客可透過trip.com預訂M+和香港故宮文化博物館門票，更易規劃行程。

馮程淑儀又透露，正準備推出M+及香港故宮組合優惠套票，鼓勵訪客遊遍兩館，「以上措施不是指我們只搶攻內地市場，但希望提供一點便利。」

談到財政方面，馮程淑儀指，由於去年成功批出藝術廣場大樓項目的商業合約，為管理局帶來一筆流動資金，足讓管理局「多捱」一年，可以「唞唞氣」。雖然財政有所好轉，但馮程淑儀強調管理局仍需各界襄助，在宣傳方面，管理局欠缺國內外宣傳資源，需要文體旅局協助宣傳，吸引更多人流到訪。

另外，現時管理局仍無法獨力舉辦大型活動，「例如今年3月底舉行的大型流行音樂節，所需開支逾千萬，如非今次有贊助，管理局難以舉行。」她希望未來能有更多供文化機構申請的基金，讓西九文化區舉辦更多大型活動。

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記者：陳梓蔚

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