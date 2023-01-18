【職安健】建造業界將迎6周工地高危期　建造業議會懇請業界勿再忽視工業安全

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建造業議會推出網上研討會，關注工地安全問題，今天舉行首場以「致命區域管理」為主題的網上研討會，邀請了業主、承建商、科技公司等不同代表分享經驗，逾3,000人報名參加。

建造業議會主席何安誠表示，去年11月，多間公司與議會簽訂安全約章， 可惜去年仍有超過20名工友因意外過身，業界必須從錯誤中學習，於工地採用「建築設計安全」、全個項目周期設立管理計劃和以科技推行安全智慧工地。每一個工地的臨時工程都必須貫徹執行所有安全措施。

他懇請各業界持分者切勿再對問題視而不見，強調未來6星期是春節休假期，亦是工地的高危時期，不論是前線或管理層都應更多親身到工地以身作則，做好安全榜樣。

建造業議會提醒，如果工人不足切勿勉強開工，切記檢視工地安全設備及做好風險管理， 真正向危險說不。議會將繼續不遺餘力推動建造安全，以工地零意外為目標。

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記者：陳梓蔚