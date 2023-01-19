【飲食速報】SHAKE SHACK推新年限定口味　甜辣蜜糖系列脆雞堡+脆雞粒

▲ Shake Shack新推出甜辣蜜糖限定系列，包括兩款新品「甜辣蜜糖脆雞堡」及「甜辣蜜糖脆雞粒」。（有關機構提供相片）

新年新口味！Shake Shack為迎接兔年，首次於香港推出甜辣蜜糖限定系列，包括兩款新品「甜辣蜜糖脆雞堡」及「甜辣蜜糖脆雞粒」，漢堡更可自選雞胸或雞腿，而現凡惠顧香辣蜜糖系列更可獲贈限量版利是封，今個新年要去試下喇！

這款融合了香辣和蜜糖的新年限定系列，即日起至2月26日在全港Shake Shack分店供應。其中甜辣蜜糖脆雞堡（$63）於香脆炸雞上澆上甜辣蜜糖醬汁，搭配清新的椰菜絲和爽甜的青蘋果，帶來多重口感。食客可根據自己喜好選擇雞胸或雞腿肉，而在篩選雞肉上，Shake Shack選用不含抗生素及激素的新鮮雞肉，健康美味。

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即日起送限量版利是封

期間限定系列的甜辣蜜糖脆雞粒和漢堡一樣，以香脆雞胸肉配上甜辣蜜糖醬，份量有分6件（$40）和10件（$56），與親友分享滋味最開心。另即日開始，只要到任何一間Shack購買任何一款甜辣蜜糖系列的食品，均可獲得特別設計的限量版利是封。數量有限，送完即止。

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責任編輯︰林綺玲