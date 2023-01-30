時尚廚房設計：煮食爐都可以又潮又實用　自組心水爐具小竅門

香港寸金尺土，細單位成為不少人的上車盤。廚房面積不大，想要靈活運用空間，購買煮食爐要作精明選擇！值得留意的是，原來現時不少新樓原裝設計已不約而同地採用組合式嵌入式煮食爐，除了外型時尚易配搭，爐具窄身的設計亦為大家預留更多準備食材的空間，用家亦可按煮食習慣及需要組合不同功能的煮食爐。想為自家設計一個實用時尚兼備的廚房？以下為大家精選4款不同功能的組合式煤氣爐，讓你按照個人喜好，配搭出獨一無二的煮食爐組合！

▲ 組合式煤氣煮食爐打破傳統雙頭煮食爐的局限，能按照自己的煮食習慣和需要自由配搭。

人氣首選 兼容中西鍋具

在家煮食又豈會只烹調中菜，想在家嘗試烹調各國菜式，一個兼容中式鑊和平底鑊的煤氣爐便不可或缺。Domino系列的TGC極炎火嵌入式平面爐RJB31CT採用了獨特爐架設計，無論是中式圓底鑊還是平底鑊也可以輕鬆駕馭，更配備高達6千瓦特強火力，能迅速將熱力傳送至鍋具，確保食材均勻受熱，並具獨立芯火調校，用家可以因應煎、炒、炆、燉等不同烹調需要而輕鬆調節。極炎火爐頭更設有自動熄火功能，只要設定好時間，就會自動熄火，令煮食過程更方便，難怪長期是人氣煮食爐。

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▲ TGC極炎火嵌入式平面爐RJB31CT配有自動熄火時間功能

單一爐頭空間 兼備大小爐頭

如果要為家人準備豐富的餸菜，單一爐頭未必夠用，另一款Domino系列的慳位之選——TGC 密封爐頭嵌入式平面爐RJB32C便大派用場，擁有大小兩個爐頭，能同時烹調兩款菜式。其密封式爐頭設計能夠防止液體流入爐頭，即使烹調麵、粥、湯等，也不需要擔心爐頭堵塞，清潔過程方便又衛生。

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▲ TGC密封爐頭嵌入式平面爐RJB32C

無懼打風落雨 在家品嚐燒烤滋味

不少香港人也喜愛燒烤，選用TGC Domino系列的燒烤爐頭RJB31CG便可在家與親朋好友享用燒烤美食。燒烤爐頭採用明火，配合特製燒烤板可導走食物的多餘油分，降低食物的油脂，比傳統燒烤更健康。且兩個易拆式爐碟能盛載燒烤汁液，易於清潔。

產品詳情：https://bit.ly/3GMOEKk

▲ TGC燒烤爐頭RJB31CG

三款TGC Domino系列組合式煮食爐均由日本製造，曾榮獲世界級大獎Good Design Award，採用德國名牌Schott陶瓷玻璃配黑色鋁合金框架的TGC Domino組合式煮食爐，品質絕對有保證。

特強8千瓦火力 中菜必備

偏好中菜的家庭也知道，香口惹味的鑊氣菜式需要特強火力烹調，Mia Cucina意大利製造的8千瓦單頭煮食爐MY41C便是中式烹調的最佳選擇。高溫明火快速鎖住食材的營養和水分，自然更惹味健康。煮食爐的爐架經精心設計，能兼容中式圓底鑊及平底鑊等不同鍋具，令烹調更得心應手，且同時具有自動安全熄火裝置，即使爐頭意外熄滅，也可以即時切斷供氣，大大提供安全度。

產品詳情：https://bit.ly/3HeeHeT

▲ Mia Cucina 意大利製造的煤氣煮食爐MY41C

查詢或訂購：各煤氣客戶中心/ www.towngasappliance.com/ www.towngasmiacucina.com/

熱綫：2232 1000

（特約）