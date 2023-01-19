【讓我一次買個夠】伍詠薇上ViuTV節目惹批評　娟姐發文為伍姑娘解話

▲ 「娟姐」練美娟為「伍姑娘」伍詠薇解話。

由「當奴」唐劍康和「娟姐」練美娟主持的ViuTV新節目《晚吹 – 讓我一次買個夠》於本周首播，首集嘉賓邀得前TVB藝人「伍姑娘」伍詠薇上節目分享，不過不少觀眾認為伍姑娘被不尊重主持當奴和娟姐，認為她態度很差。

娟姐於IG發文多謝觀眾留意《晚吹 – 讓我一次買個夠》，又為伍姑娘澄清，指伍姑娘待她很好。

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伍姑娘成首集嘉賓

ViuTV的新節目《晚吹 – 讓我一次買個夠》於本周一（16日）首播，伍姑娘獲邀擔任首集嘉賓。

節目上，伍姑娘公開個人生活開支分佈圖，又談到喜歡使用現金，不過當娟姐向伍姑娘發問問題時，卻連環被對方追擊，令不少觀眾認為伍姑娘表現寸爆，且覺得她騎劫了整個節目，且對娟姐不容氣。

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伍姑娘惹批評

其後，娟姐轉移話題談到伍姑娘很捨得買內衣及睡衣，並提議她穿著珍藏拍攝寫真，不過伍姑娘不滿的反應令觀眾覺得她喧賓奪主，以致眾人表現尷尬。

為伍姑娘說話

娟姐於IG的限時動態寫道：

今日收到好多inbox

多謝大家對新節目咁留意

睇電視輕鬆啲

其實伍姑娘好nice對我好好

希望下次有機會再合作



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