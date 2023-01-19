【內地通關】陳國基：倘中央允許隨時可免核酸過關　逾百萬內地客申請來港料帶旺經濟

▲ 政務司司長陳國基昨接受本報專訪，回應何時過關免核酸證明時說：「我們希望愈早愈好，但不敢承諾日子，訂在過年前抑或過年後。」（曾耀輝攝）

主責通關協調的政務司司長陳國基接受本報獨家專訪，指本地疫情走勢向下，有條件放寬全民免核酸過關，但要視乎中央取態，未能承諾過年前推出。而兩地最新達成共識，即日起先容許3歲及以下幼童，毋須核酸證明可赴內地。

陳國基更透露，過去十多天以來，逾百萬內地客申請赴港旅遊或商務簽注，料農曆年、春運過後，將陸續來港帶旺經濟。

通關第11日，本港確診數字呈跌勢，過去兩天徘徊3千多宗，較1月8日通關首天逾萬宗回落近八成。陳國基接受本報專訪稱，從大廈污水測試數據，以至專家研判疫情，也總結出疫情走勢持續向下。按最新情況，他稱目前有條件放寬通關限制，包括港人前赴內地毋須持48小時內核酸陰性結果。

被問到何時放寬，「我們希望愈早愈好，但不敢承諾日子，定在過年前抑或過年後。」他強調，倘獲中央政府同意，甚麼時候開始也可以。

他指出，通關初期，港人前赴內地須核酸陰性的措施，是要力求穩妥，不希望出現跨境交叉感染，令雙方醫療系統衍生問題，「我們很怕內地人感染港人。同一道理，內地人也怕我們傳染。」他預示，長遠愈多人過關，核酸檢測能力將會愈受考驗，將來的目標是用快測代替，以至終極目標是完全毋須檢測通關，但要審視情況，逐步去做，達至全面復常。

就通關措施，陳國基指兩地官員每日互通電話，不斷改良。他留意到社會有聲音，批評3歲或以下幼兒須持核酸陰性，才可前往內地是擾民，「如果小朋友要做核酸，就要家長手抱住，前往檢測中心，其實很不便。」

港府聽到訴求後，立即跟內地討論，結果宣布即日起，先豁免從香港入境內地的幼童，不必出示過關前48小時內的核酸陰性結果；至於幼童回港，現行安排已毋須提供核酸證明。

自從通關之後，措施每日在變，被問到這是否「擠牙膏式放寬？」陳國基反駁這說法，強調這叫做「逐步有序」，舉例稱，每日兩地陸路通關配額，已由6萬個增至6.5萬個，即使加碼前後，這十多天也沒一天用盡配額，顯示效果跟全面通關沒有大分別。可是內地春運人流數以十億計，必須要小心處理配額，有序放寬。

他提到，這十多天已錄得逾百萬內地人申請赴港旅遊或商務簽注，料農曆年、春運過後將陸續來港，帶旺經濟。「畢竟大家都困咗3年。香港受內地客追捧，地理位置近，即使只放兩天假，也可以過來，香港也是美食天堂，吸引力不少。」

他認為，更多內地客在年假後來港更好，讓商場、食肆和景點，可以有序恢復運作，逐步應付新增客源。

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記者：黃慧日、吳卓峰、黃小冰、區綽彥、趙居逸