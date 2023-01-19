【搶人才】陳國基指「高才通」獲5,800申請　年薪達250萬逾800人

▲ 港府搶人才的「高才通計劃」推出首兩星期，接獲近5,800份申請。（曾耀輝攝）

政務司司長陳國基接受本報專訪首次披露，港府搶人才的「高才通計劃」推出首兩星期，接獲近5,800份申請，當中逾4,200份已處理，批出超過9成；年薪達250萬的申請者超過800人。

對於未來3年，每年通過輸入人才計劃，輸入至少3.5萬名人才，陳國基表示有信心達標，直言「250萬年薪的人都走來香港，是用腳投票，反映香港有一定吸引力」。他透露，申請者中，來自內地佔最多，但也有不少來自外國。

至於香港的吸引力，他認為在於和內地通關，國家主席習近平來香港都說，香港要融入國家發展大局，他認為，宏觀全世界，未來的經濟是「向東望」，國家14億人口是龐大市場，「背靠祖國優勢是其他地方無法取代，一路都會存在」，對外國人來說，商機無限。他透露，「上任後，見好多外國商人，個個第一句都是問：何時通關？第二句問：何時減社交距離措施」。

問及會否擔心很多申請者，最終不會來港發展？陳國基表示不擔心，相信申請後來港者，將會佔多數。他表示，香港好在「easy come easy go」，出入境很彈性，「只要財爺『搶企業』做得多，做得好，吸引很多企業來港，人才自然會來」，不需要太多行政方法去作出規限。

移民的港人是否「搶人才」的目標？陳國基表示，「搶人才」是本港要找些甚麼人來港，「但對於香港人自己人，沒有規定，要回來就回來，要工作就工作，不是搶，是歡迎他們回來」。「喜歡香港生活，就會留低，有其他原因，要走也沒有問題，總之做得好，就能吸引自己人和外國人」。他認為，香港作為國際城市，一定要舉辦多些國際盛事和論壇。

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記者：黃慧日、吳卓峰、黃小冰、區綽彥、趙居逸