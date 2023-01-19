【共創明Teen】基層學生以為小說點穴等同中醫治病　陳國基：望得遠才行得遠

▲ 陳國基認為，應給予基層學生更多機會。（曾耀輝攝）

「一名基層學生表示立志做中醫，問他知否中醫的工作，原來，他以為武俠小說中的點穴，就是中醫治病！」政務司司長陳國基形容，基層及有錢學生，最大分別是「exposure」（接觸面），希望透過共創明Teen計劃，讓學員開闊眼界。

牽頭共創明Teen計劃的陳國基指出，很多基層學生不曾離開居住的地區，甚至有些人不懂用刀叉，他認為，應給予基層學生更多機會，擴闊視野及接觸更多不同東西，「望得遠，才能行得遠」。

他表示，該計劃已訂立800多項活動，將逐步推出予學員參加，其中上周六便安排學員到中大參觀，由各個學院的教授及學生解答學員的疑問，讓他們可預先了解入學要求，及早做準備。

陳國基又稱，該計劃會按照學生的興趣，配對友師，例如喜歡唱歌的學生，配予曾是歌手的全國人大代表鄺美雲，而喜歡機械人的，則配予港中大工程學院副院長兼立法會議員黃錦輝；他坦言，學生們跟從友師、奧運冠軍張家朗一年，肯定也不會拿到金牌，卻可令他們有更大的自信心，更清楚如何裝備自己達成目標。

計劃首期共招募2,800名基層學生，陳國基直言，一定會再加碼及擴展，並稱有部分學生反映「一齊玩比較開心」，故計劃其中一個改良的方向，是將目前「一對一」配對，改為小組形式，如由3位友師共同帶領3名學生等。他又稱，公務員亦是很大的生力軍，若將來有更多學生參加，將在不同政府部門呼籲同事，加入成為友師。

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記者：黃慧日、吳卓峰、黃小冰、區綽彥、趙居逸