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【2023新春】PayMe再推全民電子利是活動　推廣期可贏取NFT+開運利是

休閒消費 10:25 2023/01/19

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熱門 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

PayMe今年再舉行全大派電子利是活動。

電子錢包PayMe去年推出的群組利是功能深受用戶歡迎，於新年期間共派出逾500萬封電子利是。

為迎接兔年，PayMeow今年將首度化身「PayMe 喵大仙」，並將在全港多個戶外廣告熱點和巴士站的廣告牌上，聯同一眾PayMe新年吉祥物包括「美食之神」、「購物之神」、「玩樂之神」和「生活之神」等送上新年祝福，與大家一同開個好年。

PayMeow今年將首度化身「PayMe 喵大仙」

此外，由「美食之神」、「購物之神」和「玩樂之神」領銜主演的三段全新廣告將於1月16日在ViuTV、HOY TV及網絡平台播出，演繹PayMe如何「福」蓋用戶日常食買玩的生活，將福氣派勻全港。

由1月21日起，中環滙豐總行大廈外牆將上演全新賀年燈光匯演，屆時PayMe喵大仙將聯同其他新年造型吉祥物為大家送上祝福！

中環滙豐總行大廈外牆將上演全新賀年燈光匯演

另外，近日亦推出「全民PayMe大派利是」賀年活動，由1月21日起至2月18日推廣期間，用戶只需透過手機掃描位於指定地區（銅鑼灣怡和街2-6號英光大廈及旺角奶路臣街8-8A號旺角電腦中心的戶外廣告和全港多個巴士站）的QR碼，即可以求籤，有機會獲得限量版 NFT或高達港幣88元開運利是，於全港超過50,000間網上及實體接收 PayMe 付款的商店當折扣使用。

 滙豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant日前在發布會上率先介紹這個全城活動，她亦大力推介給不同年齡層的市民，認為現在每個人都有手機，只要一機在手，以PayMe作為派為利是的方法，無論是傳統長輩或新一代，都是十分方便，亦同樣可以加深親友之間的聯繫和感情。

記者：Eric
 

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