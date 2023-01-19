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【年終獎】女生抽中公司年終特等獎　獎品與太子爺晚餐後續超驚嚇

親子 10:52 2023/01/19

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熱門 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

呢個獎品唔知好嬲定好笑？

新年很多公司都會舉行大抽獎，打工仔梗係想抽中手機、現金，內地一名女生幸運地抽中了特等獎，當女子揭開字條時，獎品超驚嚇，竟然是與太子爺共進晚餐，令人無語。

最新影片推介:

廣西一名女生近日在公司的年會上幸運地抽中了特等獎，她懷著激動的心，心想上班多年，年年都只能羨慕同事抽到大獎，今次終於輪到自己，她戰戰兢兢地將紙條打開，不過看到獎品後，即時笑不出來，因為竟然是「與老闆兒子共進晚餐一次」，女生當堂無語「這是獎品還是懲罰」。

女生懷著激動的心，打開字條。

女生覺得不是驚喜，而是驚嚇，有不少網友猜測，女生是走桃花運，老闆在給女生嫁入豪門的機會，網友都叫她要好好把握。

但當女生見到老闆兒子的真面目時，大家都超驚訝，原來老闆的兒子只是一個還不到10歲的小孩，小孩看到女生後，更直接開口開「姐姐，我要食糖!」女生無奈回覆表示「好，帶你去買!」

老闆仔仔係小孩。

最終女生慘變保母，幫老闆湊仔。

有網友指，女生可以直接升職做後媽，試用期後，搞定太子爺，就是老闆娘了。

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責任編輯︰王明芳

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