【下個取替我】藍仔頭從YouTube跨界唱歌　夥Kerryta合唱生火花

▲ Kerryta首次挑戰演繹抒情歌，更與人氣YouTuber藍仔頭合唱。

一向以R&B為主的Kerryta（周子涵），近日新歌《下個取替我》首次挑戰演繹抒情歌，更與人氣YouTuber藍仔頭合唱，深情道出一對情侶在分手仍對對方念念不忘，深知互不適合卻又無法釋懷的掙扎。



為今次合作特意上歌唱課的藍仔頭，笑言難度就像學習輕功水上飄，慶幸苦練多日唱功總算有得著。第一次錄音時藍仔頭表示的確有點緊張，幸好Kerryta在旁鼓勵，後來終於能將「錄音當唱K」盡情享受演出。

從未見過藍仔頭真人的Kerryta則表示，初次見面感到驚喜，認為藍仔頭比想像高和幽默，錄音過程十分輕鬆愉快。

▲ 新歌《下個取替我》

這次跨界合作由徐浩身兼作曲和監製、更夥拍黃兆銘一起編曲。新晉填詞人孔德朗作詞，圍繞「遺憾」作主題。是次主題其實就由藍仔頭跟填詞人一同討論出來，兩人表示：「我們都到了某個年紀，有感曾在一些關係中後悔未能處理得更好，所以希望用這首歌安慰到所有有相同經歷的人。」不管誰對誰錯，只期待事過境遷，能換個更成熟的方式愛下個。

與藍仔頭MV飾演舊情侶的Kerryta，雖然開初表現尷尬，後期都投入角色，演繹出情侶間甜蜜和爭執的時候。對於藍仔頭的第一印象，Kerryta大讚他細心和暖男，藍仔頭大爆自己19歲才有初戀。

▲ MV中飾演Kerryta現任男朋友的DEZ的余宗遙，

Kerryta分享自己的遺憾事，曾經原諒分了手的男朋友再次在一起，但其實都是不適合的，因此覺得浪費了時間。

除此之外，MV中飾演Kerryta現任男朋友的DEZ的余宗遙，拖着Kerryta的時候手心冒汗，緊張到表情僵硬，令在場的工作人員都大笑。