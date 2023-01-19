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【MIRROR成員】盧覓雪暗踩Jeremy只買居屋？　雪雪被狙擊後刪爭議性留言

娛樂 11:55 2023/01/19

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熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

盧覓雪讚成功置業的姜濤是叻仔！

市場消息透露，姜濤以1800萬元購入西區維壹一個海景單位，姜濤成功在30歲前達成置業夢，成為全城熱話。

連商台節目《在晴朗的一天出發》主持人盧覓雪也在節目中狂讚姜濤叻仔，又提到他是鏡仔當中首位業主。

盧覓雪在節目中的一番話，即踩中「地雷」，有相信是鏡粉的網民在節目的Facebook專頁留言：「Jeremy先係第一個做業主嘅鏡仔」，而她的回覆就相當「精彩」！

【MIRROR成員】姜濤1800萬首置買兩房單位　一文盡睇由鄰家男孩成萬人迷成功上車

大讚姜濤

就姜濤以1800萬元購入西區維壹一個海景單位一事，盧覓雪大表欣賞：「23歲，1800萬都唔係少錢，佢夢想成真，因為之前有講過30歲前買兩個單位。」

她續稱：「如果咁推算落去，30歲應該有7個單位。而且佢係成為鏡仔第一個做業主，咪好威？威過拎我最喜愛的男歌手。」

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網民指出首位鏡仔業主

在節目播出後，網民在《在晴朗的一天出發》Facebook專頁留言指出Jeremy（李駿傑）是首位做業主的MIRROR成員，「正確來說Jeremy 是第一個買樓(居屋)」、「米米做咗業主啦，雪雪又亂up.....」。

有網民就稱「Jeremy先係第一個做業主嘅鏡仔 唔通我記錯？」，就引來盧覓雪親自回應：「居屋係有條件購買嘅」，並附上伸脷的表情符號。

另一位網民就回覆：「居屋唔通唔洗錢買GA...真好笑...有條件唔代表唔洗錢嚕」。

最後，盧覓雪因一句留言引起爭議，便索性把留言刪去。

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Jeremy買綠置居

而Jeremy申請的綠置居啟鑽苑位於鑽石站上蓋，實用面積介乎184至481呎，定價117.93萬元至385.02萬元，平均呎價8,038元，被稱為「綠置居2021」樓王屋苑。

抽綠置居資格為公屋租戶或持綠表人士，而Jeremy當時在揀樓處出現時段屬於「家有長者」，Jeremy曾在訪問中提及父母離異後一直跟外婆同住，故他應是陪伴外婆一同揀樓。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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