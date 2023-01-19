【得不償失】200磅女債主重壓88磅女債仔　致當場失禁嚴重內出血亡

▲ 200磅女債主重壓88磅女債仔，致當場失禁嚴重內出血亡。

台灣去年發生一宗體重逾200磅的女子因追債壓死瘦削債女的案件，昨日(18日)開庭審議，令更多細節曝光。身型龐大的黃女，因債務糾紛於去年9月與約88磅的女欠債人游女發生肢體衝突，前者仗著體重優勢，竟不由分說便騎坐在對方的背部，令對方動彈不得之餘，亦導致對方大小便失禁，最後嚴重內出血死亡。黃女被起訴傷害致死罪，庭上亦承認控罪，但以一時情緒失控犯錯為由，盼法官從輕法落。

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據了解，游女早前曾向黃女借貸周轉，惟卻「有借無還」，兩人曾多次因此起爭執。去年9月14日，體重逾200磅的黃女再次到游女住所上門催債，雙方愈吵愈烈，情緒失控的黃女遂開始出手打人，不但拿衣架攻擊游女，最後還用屁股坐在瘦削的游女背部重壓騎坐，令對方即時大小便失禁，而且失去反應。

黃女發現後，隨即將游女拖到社區中庭位置便離開，奄奄一息的游女其後被民眾發現，慌忙送院搶救，惟因多處肋骨斷裂、血胸與肺部挫傷等傷勢導致休克，最終傷重不治。檢方因此以傷害致死罪將黃女起訴。

黃女昨日在庭上認錯，坦言是一時情緒失控才會失手打死游女，請求法官寬恕、從輕量刑，並希望能以3萬元新台幣交保，好讓她能與游女家屬商談和解。但檢方認為，黃女一度辯稱是跌倒才會坐到游女身上，犯後態度並不良好，且涉犯重罪、有逃亡之虞，建請從重量刑、並延押。

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責任編輯：羅嘉欣