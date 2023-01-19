【再見寧靜海】陳卓賢拍MV突然爆喊　 Ian自揭患ADHD：以前屋企人冇正視呢樣嘢

▲ MIRROR成員陳卓賢推出新作《再見寧靜海》。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日推出新作《再見寧靜海》，新歌找來黃偉文（Wyman）填詞，歌詞道盡思念與遺憾，Ian在拍攝MV時跟女主角顏卓靈（Cherry）輪流爆喊。

Ian更自揭童年時患注意力不足過動症，故自小習慣壓抑情感，今次拍MV時罕有淚崩，連Ian自己也意想不到。

陳卓賢新歌是一個有關月球的故事，讓大家學懂珍惜，不要帶著思念與遺憾終老，而顏卓靈與Ian齊齊合演一個虐心愛情故事。

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▲ 陳卓賢推出新作《再見寧靜海》。

Ian與Wyman首合作

這次是Ian與Wyman首度合作， Ian稱有幸邀請到Wyman寫詞，在第一日收到歌詞的時候，他一路聽著自己的Demo，再反覆看了幾次歌詞，已即刻鼻酸酸。

為配合歌詞，導演特別將五月天與陳綺貞合唱的《私奔到月球》作為MV男女主角的定情之作，畫面上亦有很多與月球有關的情節，把故事串連起來。

Ian解析：「這首歌是我向女朋友表白嘅一首歌，跟《再見寧靜海》之間嘅聯繫係好有關係，另外音樂盒都係關於月球。去到MV最後好虐心一幕，女主角留低俾我嘅筆記，裡面都有好多提到月球嘅嘢。」

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Ian真情流露變喊包

在MV中，Ian與Cherry輪流爆喊，其中Ian更是罕有地變成喊包，他坦言這次可說是真情流露，由細到大都甚少喊。

他說：「細個我好硬頸、好曳，屬ADHD（注意力不足過動症），但以前屋企人冇正視呢樣嘢，只覺得小朋友曳，就要打，但我被打時依舊好硬頸，喊都唔喊，郁都唔郁；一句話都唔講，由佢哋繼續打，打到佢哋攰為止都唔會道歉。」

Ian稱長大後也不會讓自己情緒外露，他說：「情緒一湧上嚟就會自然㩒返落去，有陣時演戲都會遇到呢樣嘢，Feel到好感觸，有情緒想要發出嚟，我冇刻意控制但身體都會自然㩒低佢。」

▲ MV也有甜蜜的感覺。（大會提供）

靈感來自岩士唐登陸月

拍MV第一日，Ian跟Cherry第一幕戲已經好有感覺，更感謝對方帶他入戲：「好多謝佢演繹得好好，望住佢雙眼，感受件事嘅時候，大家已經進入咗個世界，所有情緒、感情演繹嘅部份，係完全投入咗，傷痛爆喊嘅情緒亦自然流露。」

原來新歌靈感是來自1969年岩士唐登陸月球的故事。Ian說：「喺登陸月球返回地球後，岩士唐有可能想再上去，但就好似世事，有陣時你想做到，你理想係咁，但你未必做到。岩士唐之後都未必可以上得返月球，會有好多遺憾。」

當中Ian對「最快樂時候未知最快樂 / 到跌落凡塵就知再沒有」這兩句感受很深，他說：「大家好幸福時唔意識自己好幸福，所有嘢都係喺失去咗之後，帶住呢個遺憾終老。」

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連踩40小時

同時，拍攝MV時碰上拍劇的日子，結果Ian要連踩40小時，通宵拍劇後迅即趕到MV現場開工，攰得轉Location時也不自禁在車上睡著，落車時人未醒有點企不穩更差點跌低。

Ian回想道：「好彩隔離有人挨落去，如果唔係就跌落地。係有幾個Moment會不自控想休息，但過程中唔覺得好攰，好投入、享受件事就冇咗嗰種攰嘅感覺。導演知道我開完大通宵後仲要過嚟拍MV有啲擔心，因為今次演繹上嘅考驗比較高，會擔心唔夠休息得唔得㗎？ 但最後都好順利，全部都係一Take就完成導演要求，所以好開心好好玩。」

▲ （大會提供）

直播時數度扁咀



另外，Ian昨日於IG開Live跟歌迷一齊欣賞MV，透露拍攝時哭了很久，直播中也看到Ian數度扁咀。

當中Ian說︰「好多嘢未必再有機會，我覺得『活在當下』呢幾個字係咪大家都做到，係咪大家都醒覺？有啲係冇嘅。唔知大家有冇遇過一種情況，發生咗一件有好多感受嘅事，多感受到唔知點形容，都幾啱用來形容我依家嘅感受。」

或許是切身之痛，Ian稱重看MV有著很多複雜的情感。

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