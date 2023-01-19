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【星二代】康子妮長子日本升學修商科　19歲林寶換金長髮撞樣男神謝霆鋒

娛樂 12:18 2023/01/19

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19歲大仔林寶撞樣謝霆鋒！

康子妮（Lily）與林曉峰（阿Lo）於2020年結束18年婚姻，二人育有兩子，分別是現年19歲的大仔林寶和18細仔林熙。即使二人已離婚，但仍然保持好友關係，共同撫養兩名兒子。大仔林寶去年5月飛往日本名古屋讀大學，修讀4年的商科。

日本生活多姿多彩，康子妮曾接受TOPick訪問時稱，對兒子有信心不擔心會學壞：「要壞就壞咗，佢之前讀國際學校，國際學校都會有毒品，要壞就一早壞咗，好清楚兩個仔品格，佢哋好清晰知道什麼應該做，什麼不應該做，我好放心。」

【星二代學校】康子妮林曉峰大仔英基啟新書院畢業　林寶前途光明隨時入行或赴海外升學

19歲林寶金長髮被指似男神謝霆鋒。（Instagram圖片）

農曆新年將近，林寶返港過年與家人團聚，日前與媽媽康子妮出外用膳，享受親子時光。康子妮將相片上載到社交平台與網民分享，並留言寫道：

今年新年好熱鬧！林寶先生同埋我個資優細佬都番左黎喇！

#我好鐘（鍾）意派利是 #2023cny🧨‼ #一家人在一起就是幸福 #兔年前夕shopping #ilovemyadultsons #mybrotherisagenius

最新影片推介：王綺琴專訪

從近照可見林寶已長大成人，留有一頭中長髮的他更換上新髮色，在髮尾染上金色，型格又不羈，充滿日本男孩風味。至於衣著搭配方面亦十分講究，跟媽媽出外也穿恤衫、打領呔，增添一份成熟韻味。

睇住林寶成長的一眾網民，紛紛留言指他大個仔，而且這個新造型似足男神謝霆鋒，星味極濃！

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任模特兒拍廣告

19歲林寶身形高大俊朗，昂藏6呎，一直被視為有潛質入娛樂圈的星二代。2021年他曾為品牌拍攝多張廣告硬照，見他坐在沙發上擺出不同甫士，自信滿滿，好有做星的潛質。

對於會否支持大仔入娛樂圈，作為媽媽的康子妮曾表示：「只要他有興趣的東西，他一定會做得好，如果件事是好的，又有興趣，我一定會支持。」不過大前提一定要讀好書，母子之間早已有協議：「佢喺日本點玩都好，我一定要佢完成degree。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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