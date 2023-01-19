【產後修身】KOL媽媽帶妝30小時生B　產後7日曬馬甲線遭怒罵

▲ KOL媽媽帶妝30小時生B，產後7日曬馬甲線遭怒罵。

不少媽媽都希望以最完美狀態迎接生產，也希望產後能儘快修身。一名任職KOL的媽媽做到了以上期望，卻遭網民怒罵，引起關注。

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在Instagram擁有近30萬粉絲的新加坡美妝KOL 「Mongchin Yeoh」，於去年聖誕節誕下第一名孩子。她在IG上載了自己待產、及產後抱著孩子的照片，可見她化著完美全妝，絲毫看不出一般在產後會有的憔悴模樣。據其老公透露，Mongchin生產過程耗時19個小時，所以她在產房足足帶妝了30個小時，只為讓自己在生產後仍保持最佳狀態。

而Mongchin也分享了自己在產後留院期間，所享用的美食照片。照片中的她還是化著完美妝容，狀態極佳。

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產後7日曬馬甲線

不僅生產時模樣完美，Mongchin更在產後7日迅速修身。她在IG限時動態上傳了一張曬出自己完美馬甲線的照片，可見她正身穿運動服，露出腹部緊實的肌肉線條，非常吸睛，完全沒有一般孕婦在生產後的肚皮鬆垮跡象，產後恢復極有效率。

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網民怒駡：為什麼狀態這麼好

Mongchin產後的完美狀態吸引了大批網民關注，當中有不少聲音竟是指責她「太完美」，沒有顧及很多正在經歷產後抑鬱的女性。網民表示，Mongchin生完孩子後，模樣看起來太精神，質疑「為什麼狀態這麼好？過程真的耗時19個小時？」。

此外，Mongchin曬馬甲線的照片更是引起更多駡聲。網民指責她作為公衆人物，產後卻迅速上載自己的完美身材，會加深社會對孕婦的錯誤觀感，更會讓很多正因產後身材走樣而陷入抑鬱的媽媽更焦慮：「你知不知道有多少女性正在經歷產後抑鬱？她們最不想看到的就是這個！」、「你這樣經過美化的狀態，是因為你很幸運擁有贊助，才可以讓你在生產後這麽快變得完美。但許多媽媽並沒有！」

刪照片道歉

面對大量網民謾罵，Mongchin最終以自己「不夠敏感」為由道歉，並刪除了相關照片及限時動態。她也解釋到，因工作關係，自己習慣記錄生活變化，而維持身材管理也是她向來的目標；分享照片也只是作為記錄，目的希望在以後回顧時，能為自己感到自豪，並非故意刺激其他女性。

對此，有人力撐Mongchin，不需要為自己的完美而道歉：「好欣賞和佩服她產後的樣子……」、「產後狀態這麽好，背後肯定是努力進行維持，為什麼要為自己的努力道歉？」、「生孩子也可以很漂亮！你沒有錯，不用道歉。加油！」、「覺得自己不如人，就應該改進自己，而不是讓別人不能進步。」

醫生：婦女不宜於產後急於做修身運動

整形外科專科醫生陳肖龍曾表示，婦女不宜於產後急於進行仰臥起坐（sit up）等修身運動，否則會出現反效果。

陳醫生引用研究指出，產下4公斤以上「巨B」，或胎水較多的，或曾多次懷孕的婦女身上，較常出現「腹直肌分離」，即屬於核心肌群的兩條腹直肌漸被撐開、拉長和分離，出現肚皮鬆弛，出現小肚腩的身材走樣問題。研究發現，即使輕微的腹直肌分離，產後急於進行仰臥起坐，也會令分離的情況轉差。因此，媽媽在產後不需太急於做運動：

若婦女未確定本身是否已出現腹直肌分離下，便進行仰臥起坐，可能會令原本有機會自行合上的腹直肌無法合上，令腹直肌分離情況惡化。

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責任編輯：羅嘉欣