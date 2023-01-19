張敬軒英國騷門票掀炒價　第四位香港歌手踏足Royal Albert Hall

▲ 張敬軒英國開騷。

張敬軒將於3月16、17日於倫敦Royal Albert Hall舉行《The Prime Classics HINS LIVE 演唱會》，是繼陳奕迅、容祖兒、羅文後，第4位香港歌手登陸Royal Albert Hall 的香港歌手，兩場門票香港時間今日早上5點開售，15分鐘售罄，更掀起炒價。

軒仔首次倫敦演唱會早前預售已經秒殺，兩場門票同樣賣光，更有人把千多港元一張門券，炒高三至四倍。不少人留言給主辦單位渴求加場，主辦單位馬上爭取，及與場地協調，公布加開3月18 日一場，門票於明日（20日）公開發售。

▲ 網上炒飛。

首次到倫敦《 The Prime Classics HINS LIVE 演唱會》，軒仔特別為這個旅程訂製了一個全新的音樂盛宴，將二十年來的動人經典金曲全部放進行李箱，準備跟倫敦樂迷分享，無論視覺或聽覺，都會於Royal Albert Hall 帶給大家一個極級享受。

對於首次巡唱到倫敦，有這樣好的反應，軒仔得知後都表示十分開心，感謝大家支持，自己也很期待跟英國的朋友見面。