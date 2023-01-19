【特首答問大會】李家超：1月30日撤銷確診者隔離令

▲ 特首李家超今日出席特首答問會。（林宇翔攝）

特首李家超今日出席特首答問會時，宣布自1月30日起，撤銷新冠確診者隔離令。詳情會在下午的醫務衛生局的記者招待會公布。

李家超解釋，作出此決定考慮的因素，包括本地新冠疫苗按種率。他指，目前本地第二及第三針已達93、以及84。亦由於第五波疫情以來大量市民因感染而產生免疫力，等同接種第3針疫苗的有效接種率達百分之95，社會對新冠病毒的混合免疫已十分牢固。

李亦指，經過3年疫情及新冠病毒不斷演變，本地醫療系統防治能力提升、以及有效的抗病毒藥物，病毒對本地公共衛生風險已明顯改變及減低。

他亦表示，兩地通關10多日沒有增加風險以來疫情一直向低走，疫情由3萬宗，回落至昨天的3千多宗，下跌9成。

當局認為市民對新冠病毒的認知及處理已大大提升，由於病情多屬輕微，疫情的管理應因政府一刀切管理，改為「自行決定自行負責」，逐步建立新常態系統，作為上呼吸道的管理。

走這一步是以科學為本、風險為本作出。「是外國復常的必經階段、是香港復常的必經階段，香港亦已經走到呢一個階段。」

李家超指，留意到昨日有大量市民在檢測中心排隊等待做核酸檢測，他強調各中心的檢測物資供應充足，昨日僅用了六成的檢測能力，他認為市民排隊是因為資訊不流通所致，他表示，將會加強發放核酸檢測中心的資訊。

至於通關方面，李家超表示，隨著兩地通關正常，預料旅客數目將會大幅增加，他透露下月初會開展「你好，香港！Hello, Hong Kong」、「香港花卉展覽」、「博物館高峰論壇」等活動，傳達香港復常訊息，吸引各地旅客訪港。

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記者：關景騰 陳展棋