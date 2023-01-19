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【整容惹禍】年輕女子赴南韓整容　麻醉後無法呼吸身亡

醫生診症室 12:11 2023/01/19

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一名20多歲中國女子遠赴南韓整容，麻醉後無法呼吸不幸身亡。

不少女生貪靚，但整容就要小心。内地一名20多歲女子，近日到首爾江南一家整容醫院接受手術時，出現心室靜止情況，送院後搶救無效，不幸身亡。

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綜合南韓媒體報導，事發1月10日下午6時半許，江南一家整形醫院報警稱，「院內有一患者已經無法呼吸」，救護車和警車相繼趕到現場，並將該名女患者送醫救治，惟搶救無效死亡。

報道稱，死者為一名20多歲中國籍女子，她因在中國接受額頭整容手術後效果不佳，於是前往南韓進行第二次修復手術。手術開始前，該名女子接受了睡眠麻醉，手術過程中處於麻醉狀態，其後接受了對手術區域的局部麻醉。在完成第二次麻醉後該名女子突然心室停搏，隨即馬上送往醫院搶救，但不治身亡。

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事發後，院方在接受警方調查時表示，「醫院方面是在規定的劑量範圍内為其注射了麻醉劑」。目前涉事醫院沒有回應當地媒體的採訪，該整形醫院相關負責人員表示，「我們也不了解具體情況，所以沒什麼可解釋的。」

報導稱，南韓警方為調查死者的具體死因，將對其屍體進行屍檢。同時，警方計劃在其家屬抵達南韓後，進一步調查是否在手術過程中發生了醫療事故。

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責任編輯：羅嘉欣

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