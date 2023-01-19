【車cam直擊】迷途老翁公路快線逆線徘徊險象環生　偶遇休班警長護送回家

▲ 一名老翁在公路上的快線逆線徘徊。（Facebook 香港警察 Hong Kong Police）

如果家中有患有腦退化症的老人家一定要仔細看護，否則很可能出現意外。昨日（18日）理工大學附近公路就有一名迷途老翁逆線在公路上行走，險象環生，幸遇上一名休班警長義載才平安回家。

昨日傍晚時分，一名休班警長駕車途經理工大學附近的公路時，發現一名老翁在公路上的快線逆線徘徊。警長見狀隨即停車查看，並向老翁問道：「阿伯你去邊度啊？識唔識路啊？」

惟由於該名老翁言語不清，懷疑患有腦退化症，即使在該名休班警長的引導下，他亦只能含糊地說出家住在落山道附近。

憑着老翁所提供的有限線索，該名休班警長主動接載伯伯到落山道附近認路，期間遇到當值人員一同協助。經調查後，警員當晚成功聯絡到伯伯家人，並護送他返回住所。

警方提醒，有認知障礙的長者於出外時可佩戴載有家人聯絡資料，或具有定位功能的手帶或名牌，以防於迷路或發生意外時能即時聯絡家屬，保障安全。

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記者：黃穎津