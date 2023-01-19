【新年利是】網民熱議新年封幾錢利是俾保安？　豪宅住戶霸氣派$1000

▲ 網民熱議新年封幾錢利是俾保安？

每逢新年已婚人士都要準備大派利是，除了給親戚朋友外，不少得要派給每日出入都見到的保安。近日有網民在社交媒體討論，了解大家新年會封幾錢利是俾保安，其實銀碼豐儉由人，$10至$1000都有。有保安大豐收，新年豬籠入水。

$10至$500豐儉由人

一名網民於facebook群組「香港僱主討論區(外傭/鐘點/陪月/本地ee)」發帖文，詢問網民「今年你地會比幾多利是保安？」。不少網民分享他們的預算，大部分都打算封$20，少部分會派$100利是給保安，也有人大手筆給$500利是。不過，仍有個別網民準備$10利是派保安。

保安想獲封利是也不簡單，有網民會根據保安的全年表現而決定金額，平時待人有禮的當然有，甚至得到大利是。相反到新年才特別有禮好口的保安，就不要奢望了，住戶的眼睛是雪亮的。有網民表示「識嘅$100，唔識嘅$20」，另有網民說出重點︰

平時樓下得一兩個保安，一到過年，成班保安喺度，仲要好禮貌過平時！

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豪宅住戶派利是大手筆

此外，有網民覺得「睇下住邊先」、「豪宅$100，村屋$20」，又有人認為住戶多，一梯十幾伙就有鄰居攤分，利是可以封少一點公價錢20。有網民笑言，「會唔會因為我只俾$40，佢平時見我拎多啲嘢唔幫我開門？」。

其中一位網民分享，他的同事之前曾任職豪宅會所，每逢新年也會返舊公司探望同事，而住戶依然會派利是給他，結果收穫甚豐︰

佢話啲客俾$100/500/1000，咁樣就收咗$5000利是。

公屋保安利是大豐收

曾有調查指，超過9成人會派利是給保安，以答謝他們過去一年辛勤工作，保障大廈的安全。有指公屋保安一定收到最多利是，皆因一般公屋有30多個樓層，每層又有10至20戶，每戶派一封$20利是，已可以收到過萬元。

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責任編輯︰王明芳