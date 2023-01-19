【核酸檢測】政府指社區檢測中心名額足以應付歲晚過關需要　籲市民先網上預約

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政府今（19日）指今日、明日和後日全港社區檢測中心或檢測站分別仍有約5萬、約8萬及約9.5萬個檢測預約名額，檢測量充裕並足以應付歲晚過關人流需要，呼籲需檢測者先行在網上預約檢測時段，並選擇仍有較多名額的社區檢測中心，盡量避免在未有預約下到繁忙的社區檢測中心即場輪候，以減省輪候的時間；而政府也會在網上不時公布即日人流較少的檢測中心和檢測站名單，以便利巿民進行檢測。

政府指，由於需要檢測人士集中於個別檢測中心和檢測站，以及在個別繁忙時段採樣，亦有需要檢測人士在未有預約的情況下於傍晚繁忙時段前往人流較多的檢測中心和檢測站輪候，導致個別檢測中心和檢測站大排長龍及需要長時間輪候，但事實上，昨日（18日）及前日（17日）全港社區檢測中心平均每日仍有超過6萬個檢測名額尚未使用，大多於日間時段分布於全港多區人流較少的社區檢測中心。



政府又稱，為配合巿民的檢測需要，個別較繁忙的社區檢測中心已加強人手及增設登記和採樣櫃檯。然而，近日約有3成至5成檢測人士，相當於每日約3萬人在未有預約的情況下前往輪候檢測，導致個別檢測中心和檢測站的檢測總人數超越其正常服務名額的4成，提醒市民檢測中心和檢測站會優先服務已預約的人士，個別檢測中心和檢測站亦會於傍晚時段較為繁忙，故未有預約者或於傍晚繁忙時段進行檢測者將無可避免地需要輪候較長時間，而如果檢測中心和檢測站當天服務滿額，未有預約者將不獲服務，需另行前往其他檢測中心或檢測站進行檢測。



另外，為讓巿民更能掌握社區檢測中心的服務狀況，政府已在網上列明各個檢測中心／檢測站的最新預約情況。截至今日上午10時30分，下列社區檢測中心／檢測站仍有充裕的即日檢測名額：

港島

柴灣怡盛街（一號及二號籃球場）

小西灣社區會堂



九龍

土瓜灣體育館（近土瓜灣站A出口）

油麻地鴉打街臨時遊樂場（近油麻地站C出口）

九龍城亞皆老街遊樂場（近宋皇臺站B1出口）



新界東

粉嶺和興社區會堂



新界西

大窩口社區中心

葵涌新區公園（近葵興站D出口）

青衣長發社區中心

荔景社區會堂（近荔景站A出口）

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責任編輯：黃小冰