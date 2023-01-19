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【MIRROR成員】呂爵安豪請家人同遊歐洲　Edan歌影視包攬吸金超強直逼姜濤

娛樂 12:18 2023/01/19

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Edan人氣愈來愈勁 ！

人氣男團MIRROR成員Edan（呂爵安），日前在網上分享置身在商務候機室的照片，並透露將會飛到歐洲旅行，更會參加時裝周，此行他更豪請家人同遊，認真乖仔：「第一次去歐洲﹑第一次去Paris﹑第一次去Paris Fashion Week﹑第一次坐Business﹑第一次請屋企人去旅行。」

今次Edan出遊更順道在外地度過26歲生日，難怪他興奮表示：「第一次喺外地過年+過生日，今次真係好多個第一次同時發生。會keep住同大家update的了，Byeeeeee。」

【MIRROR成員】呂爵安借新歌《LOVERSE》讚頌愛　Edan感冒頂硬上拍MV

豪請家人同遊歐洲

有報道指他昨晚（1月18日）8時在助手陪同下抵達機場，獲30多位「爵屎」到場送機，機場保安預早用鐵欄為他築成「特別通道」，在場粉絲預祝他生日快樂時，Edan亦有揮手答謝。

在等候助手期間，Edan兩度向禁區外的粉絲揮手道別。據知，今次巴黎旅程除有Edan家人外，同行還有數位親友，認真開心。

豪請家人同遊歐洲。

由《全民造星》入行遂漸「單飛」

其實Edan能豪請家人同遊歐洲，對他絕不是難事，皆因他近年人氣爆升，不但在歌影視都能見他蹤影外，而且更成為廣告商的新寵兒，單單去年已接拍16個廣告，已勁過不少天王巨星，足見吸金力超強，賺到豬籠入水！

Edan於2018年參加《全民造星》奪得第8名繼而成為MIRROR成員之一，雖然最初他的人氣程度不及姜濤﹑Ian（陳卓賢）及Anson Lo（盧瀚霆）。

不過隨着時間他力證自己的實力，在2021年1月中推出個人單曲《E先生 連環不幸事件》，成為為MIRROR成員中第六位「單飛」的Solo男歌手。

最新影片推介：王綺琴專訪

而且，歌曲推出一天已於YouTube取得超過20萬點擊率，並在不足2天的時間登上YouTube熱門（綜合）排行榜及多個串流平台日榜第1位。

該歌曲在推出14日後MV觀看次數已突破一百萬，成績超然。

之後他推出的歌曲《小諧星》﹑《My Apple Pie》﹑《Elevator》同樣深受樂迷喜歡，令其在《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲得「叱咤樂壇生力軍男歌手銀獎」﹑《新城勁爆頒獎禮2021》獲得「勁爆我撐新人」等。

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歌影視包攬人氣超勁

除在歌唱事業發展外，他在2021年接拍香港版《大叔的愛》，當中演男主角「田一雄」一角，亦是其首次擔任男主角，到劇集播出時，憑着其搞笑生鬼的演技引起觀眾注意，同時令其成功入屋爆紅，並封他為「新一代諧星」。

隨後，他接拍的劇集《男排女將》﹑《I SWIM》﹑《季前賽》及綜藝節目《膠戰》等同樣深受大家喜愛，人氣愈來愈高，更從而令他逐漸踏入電影圈，拍攝《闔家辣》﹑《過時·過節》以及《死屍死時四十四》與吳君如﹑毛舜筠﹑鄭中基及梁詠琪等好戲之人合作。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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