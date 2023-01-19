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【收賄判囚】涉收賄披露客户資料　兩名電盈前職員判囚6周及6個月

社會 12:04 2023/01/19

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西九龍裁判法院。（資料圖片）

3名電訊盈科前職員，涉受賄披露4,700名公司客戶的個人資料，被控不誠實使用電腦及代理人索取利益等7罪。前收費電視部小組組長及直銷部銷售主任早前承認索賄及串謀受賄等罪，今（19日）在西九龍裁判法院被判入獄6星期及6個月。

被告為劉成殷（36歲，經理）、賴思廷（28歲，測量員）及簡紹基（38歲，送貨員）。3人分別為時任PCCW Services Limited(下稱PCCW)收費電視部小組前組長、前初級市場推廣主任及PCCW直銷部前銷售主任。

3人被控1項代理人索取利益、3項串謀使代理人接受利益、1項有不誠實意圖而取用電腦及2項串謀有不誠實意圖而取用電腦。賴早前已認罪判囚3個月。

裁判官判刑時指，劉因財困犯案，亦利用另外2名被告的財困問題行賄，是案件主謀，涉及外泄大量客戶資料；簡受賄金額和所披露的客戶資料較少。裁判官考慮案情及被告已賠償後，判劉入獄6個月，簡入獄6星期。

案情指，2017年6月至2018年7月期間，劉成殷向「Jacky」借貸，並與「Kong」串謀接受共1.3萬元的賄款，在PCCW電腦系統閱覽和搜尋客戶資料逾千次，並向「Jacky」和「Kong」披露客戶資料。在2018年7月到10月，賴及簡分別接受劉的4,000元及2,000元賄款，在電腦系統閱覽和搜尋逾600和逾300名客戶資料，並向劉披露資料。

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記者：陳曉欣

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