【口罩令】日韓考慮撤銷口罩令　韓國調查：4成人盼恢復呼吸自由

▲ 韓國一項調查就指出，74.8%韓國人希望解除口罩令。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情持續多時，日本、韓國正有意調整防疫措施，並有意在明天（20日）探討細節。其中日本將考慮，降低新冠肺炎分類等級，至與流感同級的第5類傳染病。除了有症狀以外，原則上無需佩戴口罩。而韓國一項調查就指出，每4名韓國人就有3人希望解除室內佩戴口罩的規定，比重為74.8%。

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據共同社報道，日本首相岸田文雄及相關內閣，將於20日探討是否把新冠肺炎調整為與季節性流感同級的第5類傳染病。而關於在室內佩戴口罩的措施，則正在討論調整細節，除了有症狀的人士等以外，原則上無需佩戴。

日本電視台「朝日電視新聞」引述政府消息，指厚生勞動省正考慮在4月1日前，把當前被列為第2類傳染病的新冠肺炎，降級至與流感同級的第5類傳染病。第5類傳染病中包括流感、肝炎、水痘，一般被劃分為無需隔離。

而除了日本外，韓國亦有意撤銷口罩令。據韓聯社報道，南韓中央災難安全對策本部日前曾表示，將於明天（20日）決定取消室內口罩令的日期。大韓商工會議所（大韓商會）周三（18日）公佈一項調查結果顯示，每4名南韓人中就有3人希望解除室內佩戴口罩義務。

調查在2022年12月20日至25日進行，並向1,666人進行問卷調查。結果顯示，74.8%的南韓民眾都希望解除室內口罩令。就摘口罩後可帶來的期待效果，40.2%人士回答希望「可以恢復呼吸自由」；其次是擴大消費（23.8%），以及減少垃圾排放（22.8%）等。

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責任編輯：羅嘉欣