【農曆新年2023】海味達人教揀罐頭鮑魚 識睇罐底密碼就知罐內鮑魚狀況

▲ 從事海味行業已30年的大棧創辦人吳鴻森（Sam）說，罐頭鮑魚是農曆新年最熱賣之選，選購要識睇罐底的標籤密碼。(湯致遠攝)

雖然香港疫情放緩，但不少人已習慣在家用餐，故此農曆年的團年飯及開年飯都會在家自行炮製，海味菜式當然不能少。請來從事海味行業有30年的大棧創辦人吳鴻森（Sam），教如何選購罐頭鮑魚，讓大家能製作賀年鮑魚菜，來年豐衣足食。

紐西蘭野生鮑魚：講求質素

要製作一頓豐盛的賀年菜，很多人都選擇以鮑魚入饌，Sam說近年愈來愈多人選擇罐頭鮑魚，貪其夠方便，因簡單加熱甚至即食都可以。

他說如果想追求質素，不妨選擇新西蘭野生鮑。Sam說：「當地政府嚴格監管及保護生態，有限制捕捉野生鮑魚的規則，確保各種海洋生物可以在天然及乾淨的海域中生長，成為海中的極品。」

▲ 新西蘭鮑魚

故此，一般新西蘭野生鮑魚生長期長達8至10年，體積較大，鮑魚味較濃、肉質煙韌及有嚼頭。現在大棧有售賣一頭及兩頭的新西蘭野生鮑魚，更是熱賣之選。

南非鮑魚：老少咸宜

除了野生鮑魚外，還有海水養殖的鮑魚，Sam提議可選擇南非鮑魚。「南非鮑飼養年期約3至4年，時間較長，鮑魚可慢慢吸收養份，加上南非的天氣及水質都很適合飼養鮑魚，故此出產的鮑魚質素不俗，具鮮味及質感較滑，口感適中，不會太韌或太軟身。」

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中國鮑魚﹕經濟之選

如果想經濟一點，Sam說內地罐頭鮑魚也是不錯之選。「它體積較小，甚至可以做到一罐有16至18隻鮑魚，可以一口一隻，口感軟熟，不用擔心小朋友及老人家牙力不夠，絕對老少咸宜。而且有些鮑魚會加入不同口味，如紅燒及咖喱等，可以不用加調味料，十分方便。」

▲ Sam說買罐頭鮑魚要識得睇標籤，1WP是one whole piece的意思，即一件原隻無切割的鮑魚。

▲ 8PCS則解作8件

買罐頭鮑除了要選擇產地之外，還要識睇標籤。「最重要是睇頭數，即罐內有幾隻鮑魚，如寫著1WP，意指一整件（one whole piece），即一件原隻無切割的鮑魚。如寫著8PCS便解作8件。另外亦可留意重量，罐頭鮑魚一般會分兩個重量，包括150克至160克，以及213克，即去除了罐內的水份，鮑魚的淨重量。」

記者：招美寶