【家居意外】用壓力煲燉豬腳突爆炸　食材被炸飛玻璃窗碎裂揭1原因惹禍

▲ 用壓力煲燉豬腳突爆炸，食材被炸飛玻璃窗碎裂揭1原因惹禍。

壓力煲既方便又可以縮短烹調時間，是入廚的好幫手，不過使用時切記小心，以免發生意外。內地一名男子近日用壓力煲燉豬腳時發生爆炸，廚房一片狼藉，窗戶玻璃碎裂，所幸無人受傷。

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綜合內地傳媒報道，事發於周一（16日），山東一名男子使用壓力煲燉豬腳時發生爆炸，食材被炸飛，煲內本來有3隻豬腳，爆炸後只剩下2隻，天花板沾滿了醬料，窗戶玻璃更被炸至碎裂，所幸意外中無人受傷。

至於意外起因，事主懷疑是平時較少清理壓力煲閥門，加上燉豬腳時有食材堵塞所致。有專家指出，壓力煲爆炸的原因主要有3點，分別是閥門堵塞、食物過多，以及壓力煲老化變質，提醒用家要小心。

▲ 窗戶玻璃碎裂。（影片截圖）

7大安全使用貼士

消委會指出，本港過往亦曾發生懷疑因使用不當而導致的壓力煲爆炸意外，因此必須小心使用，確保安全。

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責任編輯：羅嘉欣