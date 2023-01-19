【昔日男神】63歲何家勁回流返港　相約圈中好友相聚零老態

▲ 63歲何家勁回流返港，相約圈中好友相聚零老態。

早年於電視劇《包青天》飾演「展昭」而紅遍兩岸三地的何家勁，雖然已久未亮相於幕前，而且已年屆63歲，但原來依然保養相當得宜。臨近農曆新年回港，趁兩地通關而回流返港的何家勁，心情十分雀躍，已連續多日於其社交平台主動分享行蹤，其中一日更相約以前一班TVB好友苗僑偉（三哥）和羅嘉良（撈家）聚會，由他上載的照片中，可見他狀態極大，不但精神奕奕，而且皮膚仍相當緊緻，未見絲毫老態。

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年屆63歲的何家勁自退出幕前，便積極於內地發展健康食品生意，還開設了「勁家莊」，近年主要定居惠州。疫下3年，他趁通關決定回港與家人好友相聚，於11日回流首日便禁不住在微博分享其興奮，「三年！三年！終於踏進香港！各自回家找媽媽！」。

返港短短數天，除了相約家人，亦相約了不少圈中好友共聚，如分別與林國斌運動跑步、苗僑偉（三哥）羅嘉良等人飯聚，又相約明星足球隊一同落場踢波。多張照片曝光後，不少網民都驚嘆何家勁的活力，完全與一個小伙子無異，而且盛讚他保養得宜，外貌遠比實際年齡年輕。

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對於保養心得，何家勁早前亦曾大方分享主要秘訣離不開「自律」，雖然不太懂保養，不過其生活習慣卻相當健康，曾笑道:「自己都不怎麼保養！可能是我的生活習慣，我喜歡運動，我到現在都會踢足球，早睡早起，又注意飲食，自己又做健康食品。」

此外，他又相當重視「三通」，即是氣通、血氣通及腸道通。他解釋氣通，就是盡量不要整天生氣、發脾氣，因為動氣會傷肝；血氣通，就是多的運動，讓新陳代謝快點；腸道要通，就是高纖維，讓腸道暢通。

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責任編輯：羅嘉欣