【洗米華入獄】Mandy Lieu買3億莊園有20個維園大　為4子女歸隱︰我變成另一個人

▲ Mandy Lieu在英國豪擲3億購入莊園，有20個維園大，與4子女過著歸隱田園的生活。

48歲太陽城集團創辦人周焯華（外號洗米華），於18日被裁定創立及領導犯罪集團等罪成，共判囚18年。如未計可扣減刑期，洗米華出獄時已經66歲，令人關注其身邊人的去向。為洗米華誕下3女1子的「最強小三」Mandy Lieu（劉碧麗），早已豪擲3億購入英國一個莊園，目前專心照顧小孩和打造有機生態事業。

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洗米華一生風流，異性緣極旺。2014年背妻Heidi跟混血模特兒Mandy Lieu展開不倫戀，Mandy為對方充當人肉沙發的照片成為全城熱話。同年，Mandy斥資逾9,000萬元購入西半山豪宅「珒然」單位及一個車位，被視為二人的愛巢。

翌年底兩人「世紀一拖」公開認愛後，Mandy為對方誕下3女1子定居英國倫敦，獨力照顧4孩。2019年，有傳洗米華向Mandy豪掟3億「分手費」，Mandy形容與對方分手後仍是一家人。Mandy之後開始轉型為才女出書及做雜誌專欄作家，並一擲近3億港元（2,800萬英鎊）「分手費」購入Ewhurst莊園。

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難忘首次抱起女兒的心情

Mandy曾透露，Ewhurst莊園位於英國漢普郡（Hampshire），佔地370多萬平方米（差不多20個維園大），Mandy想給4子女置身於大自然一樣的家，所以才購入莊園，並把莊園打造成生產有機產品的生態農場。自為人母後，Mandy全心照顧孩子，她兩年多前撰寫一篇網誌中流露母愛︰

當我第一次把女兒抱入我懷中，整個世界都融化了。在產房、醫院、倫敦、我的事業，以至我生命中所經歷的一切——全都消散到背後。從那時起，我知道這是我和我的女兒，沒有其他了，直到我的其他小孩陸續出現。

▲ Mandy自為人母後，曾撰文表示自己已變成另一個人。（Mandy博客圖片）

她表示在英國努力學做新手媽媽，盡己所能做好一切準備。「我挑選了一間托兒所，全屋放滿紙尿片，閱讀了所有育兒書籍，但之後有四方八面的情緒襲擊我。我躺在病床上，所有充斥著我生活的心事、計劃、憂慮都被沖走了，取而代之的是一種我從未知道會存在的愛。我告訴自己一切都變得不一樣，從那時起我開始擁抱生活上的改變。」

▲ Mandy曾撰文剖白媽媽心聲。（Mandy博客圖片）

Mandy︰永遠以母親角色為首

孩子改變了她的生活，她知道事業都要隨之改變，為了給孩子一個美好生活，她決定投身可持續發展事業，「但變化遠深於此，我變成了另一個人。」她續稱︰

我對生活的看法已經改變，我現在看待事物的方式不同了——因為我的角色已轉變。我永遠都會以母親角色為首位，桌上的花瓶不僅是一個花瓶，它還是一個潛在的風險。作為媽媽，我的職責是保護我的孩子免受任何潛在的傷害。

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莊園大屋曾奪建築大獎

曾是著名模特兒的Mandy現已歸隱田園，在社交網上分享的照片都幾乎素顏，打扮簡樸，雖然她臉上滿布雀斑和皺紋，但她笑容滿面，似乎很滿意現時的生活。她熱衷於莊園保育工作，之前找到專人在園內照顧一種瀕臨絕種的鹿Sambar Deer，近日又加入了兩隻河狸，當然少不了放養豬、牛、羊、雞。園中還有一個湖和池塘養鴨仔，Mandy表示希望將來可以養更多不同動物。

此莊園曾屬於英國威靈頓公爵，園中部分地方保持了18世紀地貌，Mandy也如過去的莊園主人一樣，保留三份一地方做樹林。而園中除了大片農地和湖泊之外，湖邊亦有boathouse讓Mandy宴客。

莊園的大屋亦相當有氣派，曾於2013年奪建築大獎Brick Award的「Best Craftsmanship」，大屋更設有小教堂、噴水池及室內暖水泳池等，而園內還有網球場和露天泳池等設施，難怪Mandy樂於歸隱了。

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責任編輯︰林綺玲