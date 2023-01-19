【盆菜騙案】網上訂盆菜被告知買不到材料　「良心」騙徒叫買家：到時出街買

▲ 有網民網上訂盆菜遇假冒店，騙徒竟溫馨提示「到時出街買」。

臨近新春，盆菜是大熱食品，有人遇上假冒著名盆菜店的騙徒，網上訂盆菜過數後，被告知買不到材料送不到貨，更溫韾提示需「到時出街買」。受害者在網上關注組分享跟騙徒訊息對話，網民除了認出此是假冒店外，另有不少人「錯重點」，留意到該騙徒算有良心，提醒受害者另行購買，否則一家人大時大節就要食「西北風」。

網上遇假冒盆菜店

於17日（星期二），有網民在facebook群組「香港盆菜關注組」發帖，提醒「各位小心小心」，帖文上載了一張圖片展示跟騙徒訊息對話，專頁名為「輝記盆菜館」，假冒店收到訂單，回覆買家︰

收到，宜家幫你備註好，多謝幫襯，送貨前會提前聯絡你，屆時請保持電話暢（通），【特式海味盆菜】小盆4人份518 折後$466，送紅酒，送貨日期；（年三十晚）時間︰晚上6:00

最新影片︰

事主回應「多謝你教導」，當刻未知受騙，直至假冒店再傳訊息，事主看後心知不妙，回覆「唔係好明白你意思」，再連續傳2次「Hihi」，已變成無法傳訊。假冒店的訊息如下︰

你好、唔好意思，由於買唔到材料，盆菜送唔到，麻煩到時出街買，唔好意思。

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不少網民留言認出此是假冒店，「我新入group都知呢間嘢係黑店」、「依間假冒店已經上埋報紙」。而更多網民將重點放在騙徒的「溫馨提示」，指他叫受害買家「麻煩到時出街買」算有丁點良心，「盜亦有道，唔使你團年食西北風」、「佢算有良心，好過成家等空氣」，有網民發現近期很多被騙帖文，有關騙徒甚好口有禮，「呃完你都會同你講唔好意思乜乜乜咁，係咩新招式」。

真盆菜負責人澄清

被冒充盆菜店是元朗老字號的「輝記盆菜」，負責人亦獲知有人冒充他的店，在網上呼籲及澄清，該網頁是假輝記盆菜網站，指明真的輝記沒有網上落單，只有電話及WhatsApp落單，亦只有一個電話號碼。他呼籲被騙客人盡快報警，而店舖資料被利用作騙人，破壞其聲譽，負責人同為受害者。

以我所知，起碼超過40位客人已被騙，已被騙嘅客人請盡快報警，多啲人報警，警方會關注多啲。

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責任編輯︰王明芳