【星二代】王敏德大女雪地大解放　王曼喜同性婚後重遊拍拖舊地放閃【多圖】

王敏德與馬詩慧的30歲大女王曼喜(Kayla)於2014年出櫃,5年後公開與攝影師Elaine Chen的戀情,二人愛得高調,經常在社交網站放閃。

去年9月,Kayla與Elaine拍拖3年並在美國加洲舉行婚禮正式結婚,王氏家族舉家赴美見證重要時刻。

近日二人飛到日本旅行,原來二人剛拍拖時曾遊覽當地,疫情肆虐3年後她們終於重遊舊地,Kayla留言:

3年前,Elaine和我開始約會後不久,我們在東京,當時有關大流行病的消息傳出,人們爭先恐後地購買口罩。 3年後我們結婚了,我們終於回來了!

除了周圍大吃大喝,她們還到長野縣滑雪,Kayla更來個冬日大解放,僅穿內衣大騷豐滿上圍,相當吸睛。

伴侶家世顯赫

Kayla中學時期讀女校,早已習慣與女生親密相處,後來有結交男朋友,但在過程中慢慢發現自己較喜歡女性,認定自己為同性戀者。2019年Kayla首次公開承認同志身份,作為媽媽的馬詩慧雖有很多同性戀友人,但發生自己女兒身上,一時間也未能接受,母女整個暑假都沒說話。

待馬詩慧沉澱下來後,傳訊息跟返回美國讀書的女兒說:「I just want you to be happy.(我只希望你快樂)」馬詩慧接受了女兒的性取向,母女的隔膜終於打破,而且關係變得更加親密。

Kayla的伴侶Elaine(陳逸寧)具巴西血統,而且身世顯赫,是恒隆集團創辦人之一陳曾燾的外孫女,有指該集團淨資產值超過1,409億港元。一般傳統華人富裕家族未必接受同性婚姻,Elaine曾透露自己出生於思想開放家庭,不過母親也花了3年時間才接受。

