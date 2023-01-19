  • 18°C
香港時間 : 2023119日 (週四) 17:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星二代】王敏德大女雪地大解放　王曼喜同性婚後重遊拍拖舊地放閃【多圖】

娛樂 17:14 2023/01/19

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

王曼喜雪地大解放騷「最強Body」。

王敏德與馬詩慧的30歲大女王曼喜（Kayla）於2014年出櫃，5年後公開與攝影師Elaine Chen的戀情，二人愛得高調，經常在社交網站放閃。

去年9月，Kayla與Elaine拍拖3年並在美國加洲舉行婚禮正式結婚，王氏家族舉家赴美見證重要時刻。

【星二代】王敏德女兒王曼喜與女友Elaine結婚　天空現彩虹為一對新人送祝福

近日二人飛到日本旅行，原來二人剛拍拖時曾遊覽當地，疫情肆虐3年後她們終於重遊舊地，Kayla留言：

3年前，Elaine和我開始約會後不久，我們在東京，當時有關大流行病的消息傳出，人們爭先恐後地購買口罩。

3年後我們結婚了，我們終於回來了！

除了周圍大吃大喝，她們還到長野縣滑雪，Kayla更來個冬日大解放，僅穿內衣大騷豐滿上圍，相當吸睛。

    點擊圖片放大
    +16
    +15

伴侶家世顯赫

Kayla中學時期讀女校，早已習慣與女生親密相處，後來有結交男朋友，但在過程中慢慢發現自己較喜歡女性，認定自己為同性戀者。2019年Kayla首次公開承認同志身份，作為媽媽的馬詩慧雖有很多同性戀友人，但發生自己女兒身上，一時間也未能接受，母女整個暑假都沒說話。

待馬詩慧沉澱下來後，傳訊息跟返回美國讀書的女兒說：「I just want you to be happy.（我只希望你快樂）」馬詩慧接受了女兒的性取向，母女的隔膜終於打破，而且關係變得更加親密。

Kayla的伴侶Elaine（陳逸寧）具巴西血統，而且身世顯赫，是恒隆集團創辦人之一陳曾燾的外孫女，有指該集團淨資產值超過1,409億港元。一般傳統華人富裕家族未必接受同性婚姻，Elaine曾透露自己出生於思想開放家庭，不過母親也花了3年時間才接受。

更多王曼喜與妹妹王麗嘉靚相：

    點擊圖片放大
    +15
    +14

最新影片推介：王綺琴專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【同性婚姻】王敏德長女王曼喜與同性伴侶訂婚　馬詩慧由抗拒到祝福：要永遠快樂
12:38 2020/09/04
【同性婚姻】王敏德長女王曼喜與同性伴侶訂婚　馬詩慧由抗拒到祝福：要永遠快樂
【仔仔一堂】馬詩慧曾抗拒女兒王曼喜是同志　因一個「窿」改變想法
15:23 2022/12/03
【仔仔一堂】馬詩慧曾抗拒女兒王曼喜是同志　因一個「窿」改變想法
【星二代】王敏德次女盡展優良基因　 王麗嘉泰國派福利挑戰父親容忍度【多圖】
16:56 2022/12/17
【星二代】王敏德次女盡展優良基因　 王麗嘉泰國派福利挑戰父親容忍度【多圖】
【星二代】盤點5大最靚星二代　甄子丹18歲女兒騷黃金比例身段【多圖】
14:53 2022/05/25
【星二代】盤點5大最靚星二代　甄子丹18歲女兒騷黃金比例身段【多圖】

你可能感興趣

【同性婚姻】王敏德長女王曼喜與同性伴侶訂婚　馬詩慧由抗拒到祝福：要永遠快樂
12:38 2020/09/04
【同性婚姻】王敏德長女王曼喜與同性伴侶訂婚　馬詩慧由抗拒到祝福：要永遠快樂
【仔仔一堂】馬詩慧曾抗拒女兒王曼喜是同志　因一個「窿」改變想法
15:23 2022/12/03
【仔仔一堂】馬詩慧曾抗拒女兒王曼喜是同志　因一個「窿」改變想法
【星二代】王敏德次女盡展優良基因　 王麗嘉泰國派福利挑戰父親容忍度【多圖】
16:56 2022/12/17
【星二代】王敏德次女盡展優良基因　 王麗嘉泰國派福利挑戰父親容忍度【多圖】
王敏德 王曼喜 娛樂人物職業 星二代 性取向 娛樂行業 社交平台 結婚 同性戀 長野

最高瀏覽

【洗米華入獄】周焯華囚中生活曝光　72小時內進行「通櫃」肛門檢查程序
17:31 2023/01/18
【洗米華入獄】周焯華囚中生活曝光　72小時內進行「通櫃」肛門檢查程序
【讓我一次買個夠】伍詠薇上ViuTV節目惹批評　娟姐發文為伍姑娘解話
今日 10:26
【讓我一次買個夠】伍詠薇上ViuTV節目惹批評　娟姐發文為伍姑娘解話
【洗米華入獄】不受父親影響繼續過奢華生活　周柏豪曾為家庭與Mandy隔空開火
16:53 2023/01/18
【洗米華入獄】不受父親影響繼續過奢華生活　周柏豪曾為家庭與Mandy隔空開火