【教師判囚】涉與13歲男生互相手淫口交　已婚男教師囚4年官斥色膽包天

▲ 涉與13歲男生互相手淫口交，已婚男教師囚4年官斥色膽包天。（資料圖片）

47歲已婚中學男教師涉於校內替13歲男學生手淫及口交，事後兩人多次於不同地方互相手淫及口交，涉案男教師早前於區域法院承認7項向年齡在16歲以下的兒童作猥褻行為罪，今（19日）被判監4年。法官判刑時指，被告眼見事主沒有朋友而視事主為獵物，更在校內、停泊的車輛內犯案，色膽包天。

被告彭皓峯（47歲），案發時為中學教師，承認7項向年齡在16歲以下的兒童作猥褻行為罪。控方早前於庭上透露，被告於2006年結婚，育有2名11及13歲女兒。

法官判刑時引述事主X的創傷報告指，X對案件感嘔心，不希望同樣事情發生，對於自己因性好奇及年青單純而成為被告的獵物感內疚。

法官又指，被告早前於報告中提及他與X口交時感嘔心，在疫情時毋需與X聯絡時反而感到滿足，被告又指自己不懂拒絕X，明白自己被男童操控一說荒謬，但被告強調這是事實。

法官指，被告與心理專家會面時避重就輕，僅接納被告至少有孌童癖的傾向。法官指，即使被告認罪，但其悔意有限，被告時而指與X兩情相悅，時而指被X操控，可見被告砌詞狡辯，又指被告是極度幼稚、虛偽和自我中心，以及是不負責任的人。

法官又指，被告與X年齡相差逾30年，被告是X的老師，但卻眼見X沒有朋友而視他為獵物，更在校內及停泊的車輛內犯案，色膽包天，更將責任推卸予妻子和朋友，以及2019年社會事件上，遂就7罪將被告判監4年。

案情指，案發時事主在被告任教中學就讀，X是被告的學生。2020年11月21日，X的胞姊Y於X的電腦看見被告與X的 WhatsApp對話，發現對話內容與性有關。Y於兩天後告知X的學校，同日報警處理。

X於翌日進行錄影會面期間透露，首次事件發生時X就讀中一，時為13歲，當時被告於校內替X手淫及口交。X又透露，被告與X曾多次於學校和私家車內互相替對方手淫及口交。

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記者：梁錦麟