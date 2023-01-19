【毒舌大狀】黃子華挑戰從影以來最長對白　台前幕後鼓掌激讚

▲ 《毒舌大狀》導演吳煒倫（左）與黃子華。

由《寒戰2》、《梅艷芳》編劇吳煒倫執導，黃子華 、謝君豪 、王丹妮、廖子妤（Fish）、王敏德、何啟華（阿Dee）、楊偲泳、栢天男主演賀歲片《毒舌大狀》，在今日（1月19日）推出最新製作特輯，揭示子華及戲中演員的非一般演出，令人眼前一亮。

今次在《毒舌大狀》中飾演林涼水大律師的子華，既非搞笑角色，亦非以棟篤笑形式演繹，而是掀起一浪接一浪高潮，演繹一場又一場扣人心弦鐵一般的正劇，而今次兼且是黃子華從影以來最具挑戰性的演技終極大爆發。

子華照顧後輩

當中子華在結尾一場官司激辯戲份，除了要背誦長篇大論的對白，又要推起整個法庭的氣氛情緒，子華說：「最深刻當然是最後拍攝的這一場法庭戲。」

謝君豪給予子華直豎拇指讚好，君豪說：「子華各方面幾個層次都做得很好，我真係覺得好好睇。」子華說：「以前演《宋世傑》我都覺得好勁，可以講7頁紙，今次難度更高，有超長的對白，超級的情緒。有些戲可以偷雞，但這部不能，對我來說這是我的終極挑戰。」

子華在完成該場拍攝後，現場半百名演員及工作人員皆鼓掌激讚，Dee更在場高呼：「演得好！」

在埋位拍攝前後，子華除不停背誦對白，亦很願意協助其他演員入戲，子華的超級粉絲廖子妤拍攝與子華的交流戲份時。

雖然沒有子華鏡頭拍攝，但子華仍然堅持在旁為Fish讀誦對白讓她更投入戲份演出，Fish說：「子華在每一方面都很有風範，在法庭上講每一件事的時候，都很有大狀的風範。」

子華超投入

子華神的投入演繹，令吳煒倫導演非常欣喜，他說：「有一場戲有黑社會來尋仇，當中子華有一些動作要拍枱，是一張鐡書枱，拍攝完成後張枱都被子華拍凹，令到我們也很震驚，確實沒想像他用這麼大的力度去演這段戲。」

吳導續指：「另一場在麥花臣場球拍攝，子華找我討論一段對白，覺得未盡完美，他寫了一段對白給我看，一個演員要多投入角色，才能度到這樣到肉的心聲出來，我一看到這段對白就非常鍾意。」

保怡子華老朋友

戲中的其他演員亦對子華讚口不絶，Dee說：「子華一路拍一路都好照顧我哋，不單止是我，還有在場的每一位後輩。」而楊偲泳說：「當時會叫佢做子華神，他表示不用這麼叫，就叫子華可以了。」

此外，林保怡說：「我在《毒舌大狀》飾演與子華一起成長的好兄弟，是一位很正直的廉政公署助理署長。現實生活中我同子華亦是認識很多年的好友，而導演是不知道的。」難怪導演指二人甫站在一起便有老朋友的感覺。

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