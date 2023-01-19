【利利是是】派利是2大禁忌 做錯會阻財運+好運流失

農曆新年將至，包利是是重頭劇之一，但原來包利是都要留意，台灣女星凱莉近日在節目中分享2大禁忌，其中包括「利是袋口不能封」及「不能拿用過的利用」，言論讓主持人小S（徐熙娣）驚呼：「真的假的！？」

綜合台媒報道，凱莉近日出席節目《小姐不熙娣》中，分享包利是禁忌，第一是利是封口不可封起，「因這樣才可以讓財氣流通。」小S聽完立刻驚呼：「真的假的，我都一直折欸！」小S稱，因利是袋本身就有可折起來的設計，因此下意識就會把紅包折起來。

第二點，則是「不能拿用過的利是袋」。凱莉稱：「不然好運會被用掉，所以一定要用新的利是袋。」

此外，凱莉也分享，每逢過年時期，小朋友都會排隊領利是，而且要一人說一句吉祥話；小S也提到，「我們是要跪著磕頭」，一番言論令全場驚呆，面對眾人好奇提問「現在也是？！」她則解釋，那是過去爺爺奶奶還在世的時候，「現在不用了。」

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責任編輯︰王明芳