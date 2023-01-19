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【故宮過年】香港故宮再輪換展品　乾隆一年打邊爐200次用具極講究

社會 14:00 2023/01/19

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花卉紋火鍋。（陳靜儀攝）

香港故宮文化博物館今日（19日）介紹新春特別展品，並宣布即日起輪換第三批85件文物，大部份只會展出3個月。新展品較多清朝文物，焦點包括清宮火鍋爐，以及大吉葫蘆掛屏，兩者均與乾隆帝有淵源。

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香港故宮即日起輪換第三批文物，適逢新春佳節，香港故宮展出不少與新年有關的展品。必看展品之一，是位於展館二的「清代大吉葫蘆掛屏」，掛屏呈葫蘆形狀，以金為主材製作，屏上鑲有青金石、綠松石、玉石、紅寶石和珊瑚等珠寶。

大吉葫蘆掛屏。（陳靜儀攝)

中國傳統習俗中，葫蘆有長壽、多子多福的吉祥寓意。帶「大吉」二字的葫蘆形飾物在紫禁城的生活、禮儀和宗教空間裏都可以見到，常用來裝飾牆面、門楣、屏風等處。

據記載，乾隆帝特別鍾愛大吉葫蘆，乾隆十一年 （1746年）他就下令製作了62件大吉葫蘆, 用來歡度春節。

新年歡聚離不開飲食，乾隆飲食習慣獨特，特別熱愛火鍋，據記載，乾隆五十四年間，他一年便吃了200多頓火鍋。今次展出的火鍋以淺藍色為主調，金色為輔色，鍋上以挌絲琺瑯作裝飾，即先以銅絲框格，填施各色釉料，反覆燒製，再打磨、鍍金而成，手藝非常精細。另外，火鍋以銅為內膽，煮食時傳熱特別快，亦是特色之一。

花卉紋火鍋（香港故宮圖片）

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記者：陳梓蔚

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